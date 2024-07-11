警方查獲4000套被盜樂高玩具 价值20万美元

經過三個月的纈密調查，斯普林菲爾德警方在七月初於尤金市一家玩具店內查獲了超過4000套被盜樂高玩具，總價值超過20萬美元，並逮捕了兩名嫌疑犯。

警方在該店內展示區找到了4,153套被盜樂高玩具，價值超過20萬美元。斯普林菲爾德警察局向KOIN 6新聞透露，由於數量龐大，警方不得不用一輛U-Haul卡車將這些樂高玩具運走。

店主阿蒙•亨里克森（47歲）和另一名嫌疑人阿爾伯特•納許（57歲）隨後被逮捕。警方表示，在多起案件中，嫌疑人偷走價值數百美元的樂高玩具，然後立即在「積木建造者」店裡換取現金，通常只得到零售價格的一小部分。

在訪談中，一些嫌疑犯聲稱「積木建造者」的員工明知這些樂高玩具是剛被偷的。警方表示，許多嫌犯利用這些錢購買非法毒品。斯普林菲爾德警方與塔吉特、弗雷德•邁耶、巴恩斯•諾布爾和沃爾瑪的失竊預防調查員合作，確認這些樂高玩具是從這些零售商處被盜的。

斯普林菲爾德警察局長安德魯•希爾在聲明中表示：「我們都感受到有組織零售盜竊帶來的影響，這些影響透過我們為家庭購買物品的成本增加體現出來。認識到這一點，斯普林菲爾德警察局的犯罪減少部門在我們的零售合作夥伴的支持下，努力追究那些選擇參與或支持零售盜竊的人的責任。在我們社區內這些犯罪背後的人。