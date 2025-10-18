警方東北區掃黃　57歲華人涉性交易被捕

（本報綜述）波特蘭警方近日在東北82大道與Sandy大道一帶展開大規模打擊人口販運與性交易行動，共有26人被逮捕或遭檢控，年齡從僅16歲的少年到57歲的男子不等。被捕者名單中也包括一名來自波特蘭的華裔男子孫啟權（音譯自Qiquan Sun），年齡57歲。

警方指出，該地區長期為性交易與毒品活動的熱點，周邊居民多次反映治安與生活品質受到嚴重影響。這次行動除了拘捕涉案人員外，警方還拖吊了8輛汽車、查獲一把槍枝，並取得進一步的人口販運相關證據。

波特蘭警察局表示，此次行動由「人口販運專案小組」主導，並與非營利組織「安全羅盤」合作。該組織專門協助25歲以下、曾遭性剝削或販運的年輕倖存者。行動中，社工人員共接觸18名可能受害者，提供緊急協助與轉介服務。

警方指出，人口販運案件往往牽涉深層創傷與心理依附，受害者常因恐懼報復或對販運者的「創傷連結」而不願報案。警方強調，未來將持續以受害者為中心、創傷知情的方式推進調查，並透過社區合作網絡提供長期支援。

若民眾懷疑有人遭受性販運或性剝削，可撥打911報警，或透過波特蘭警局非緊急專線503-823-3333、電郵 *protected email* ，或聯絡全國人口販運熱線1-888-373-7888提供線索。

警方強調，將繼續鎖定82大道及周邊高風險區域，加強巡查與執法，以遏止人口販運與非法性交易活動，恢復社區安全與公共秩序。