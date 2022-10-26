警方搜獲足可殺死400多萬人的芬太尼 萬聖節即到民眾需警惕芬太尼糖果

（本報綜述）上星期三，尤金市警方在一名司機身上繳獲的芬太尼數量足以殺死超過400萬人，特別在萬聖節即將到來的時間有此發現，實在令人感到恐慌。

根據尤金警察局發放的資料，在19日晚上10 點49分左右，警察發現一名司機在紅綠燈前癱倒在方向盤上。警方稱，在接下來的28 小時內，警員們在車內和司機家中發現了18 磅粉末和藥丸形式的芬太尼，以及47,000 美元現金和12 支槍，其中六支槍是被報失的。

根據美國緝毒署（DEA）資料，僅2毫克的芬太尼就可能致命，而今次發現的共有453,592 毫克。

42歲的波特蘭司機安德烈·拉維爾·約翰遜（Andre Lavell Johnson）是一名通緝犯，現已被拘留在林恩（Lane）縣的監獄內，被控的罪名包括毒駕、停牌期間駕車、藏有槍械以及非法運送二級受管制藥物。

根據警方資潦，芬太尼成為美國18到40歲成年人的頭號殺手，也是導致人們（包括青少年）藥物過量的主要原因。

10月31日萬聖節將至，這是一年一度孩子們最喜歡的「不給糖就搗蛋」的日子。然而，今年的萬聖節，似乎因芬太尼而蒙上了一層陰影。毒品芬太尼在美國各地大肆氾濫，執法部門提醒父母，一定要慎重檢查孩子所討要的糖果零食，避免其中摻入「芬太尼糖果」。今年內，已發生了多宗將芬太尼藥丸偽裝成糖果的案件。

如果發現有些糖果沒有正規的包裝，或者存在疑似被打開過的痕跡，一律禁止食用，「要確保孩子入口的糖果是密封的，而且是有（熟知品牌）商標的糖果」。

由於從視覺、味覺和嗅覺上，難以分辨出芬太尼糖果與正常糖果的不同之處，民眾可以將芬太尼試紙浸泡在糖水中，檢測糖果是否正常。父母有責任，確保孩子都是安全的。

毋庸置疑，合成鴉片類藥物芬太尼是致命的。本州已發生過多宗青少年因誤食含芬太尼的藥物而死亡或送醫。

