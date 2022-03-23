警方搗破本州最大的“幽靈槍”製造場　起獲68支槍

（本報綜述）本州的酒精、煙草、槍支和爆炸物管理局的聯邦特工，上月在突襲西林兩家民宅時，起出68支手槍，這些手槍相信都與同一人有關，特工亦發現近200粒假冒的奥施康定（OxyContin）藥丸，據信這些藥丸是用芬太尼製造的。奥施康定是一種鴉片類的止痛藥。

聯邦特工相信今次，是俄勒岡州有史以來發現最大的“幽靈槍”製造團伙，而疑犯利用出售偽造奥施康，來掩护身份，進行購買額外的槍支。由於案情嚴重，波特蘭市長在周四針對打擊槍支暴力的新聞會中透露了案情。

法庭文件顯示，特工人員和西林的警探在2月16日拿到搜查令到疑犯哈恩登在西林的住所進行搜查。哈恩登早前已因犯毒被定罪，並被法庭禁止擁有槍支。

特工在哈恩登臥室內的保險箱裡發現了兩支手槍，以及一些證明他一直在私下製造和銷售槍支的證據，這些槍支被稱為“幽靈槍”（Ghost gun）。同時亦發現有200顆用芬太尼製造的假冒奥施康藥片，以及大約45克疑似海洛因。哈恩登被捕時還擁有大約100多粒假藥，特工搜查了他的手機，發現短信顯示他同時出售藥片和海洛因。

法庭文件顯示，哈恩登一直在付錢給吸毒者為他買槍，以換取假藥，而特工們發現哈恩登與50多起此類交易有關。

特工們還發現了哈登在親戚家中存放了額外的槍支。哈恩登因持有槍支罪名面臨最高10年監禁，毒品罪名面臨20年監禁，因持有槍支以助長販毒罪而面臨最高無期徒刑。強制至少五年監禁。

幽靈槍是指沒有廠家編號的自製或簡易槍支，沒有這組編號，執法人員是無法追踪的。