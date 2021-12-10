警方搗破一大型非法大麻場 行動中搜獲近4,000棵大麻　拘捕了5名華人

在科瓦利斯（Corvallis）市附近的菲洛馬斯（Philomath）鎮，警方搗破了一個由華人負責的大型非法大麻種植及分銷場，在11月29日的行動中，當場拘捕了5名年齡由27歲到53歲的華裔男子，並在現場搜出近4,000株大麻植物，超過19,000元現金。

菲洛馬斯的警察局長魯賓表示，他們收到一個超大用電量的報料，隨即針對以一間小型農場有這樣大的用電量是否正常的方向作調查，結果確定是用電量大大超出正常。於是調查人員開始進行監視行動，並發現一輛經常運送大麻到波特蘭的汽車。

綜合了調查人員和早前所獲得的信息，執法團隊取得搜查令，並於 11 月 29 日星期一上午採取行動。參與今次行動的有多個部門，包括菲洛馬斯（Philomath）、奧爾巴尼（Albany）和黎巴嫩（Lebanon）的警員、本頓（Benton）縣和林恩（Linn）縣警長辦公室的警員，以及聯邦調查局的一名特工和口譯員。另外，林恩跨部門毒品執法隊（Linn Interagency Narcotics Enforcement，簡稱LINE）也參與了行動，這團隊有包括來自奧爾巴尼警察局、林恩縣警長辦公室和俄勒岡州警察局的成員。

菲洛馬斯的警察局長魯賓說：“這是一個總部設在紐約的華人有組織的犯罪團伙。”

魯賓表示搜查過程順利，疑犯都很配合，沒有人受傷。執法人員通過翻譯向疑犯問話。所有五人都面臨擁有、交付和非法製造大麻等有關的重罪指控。在行動中，執法人員銷毀了3,830 株大麻植物和237磅大麻製成品。

魯賓局長指該非法大麻場是一個兩層高的倉庫式結構，大約 5,000 平方英尺的空間和 11 個獨立的房間。他說：”這是一個專業的操作，它什麼都有——發電機、空氣流動、空氣過濾裝置、電子控制房間溫度等。 而且每個房間的濕度都是根據植物的大小和年齡來控制的，全部照明也都由電子設備控制。

魯賓局長指出，大麻在俄勒岡州是合法的，但這不能等同「大麻業」都是合法的，因為有不少大型種植和分銷的大麻業務都是與犯罪分子有關連的。他們用大麻來換取甲基苯丙胺、海洛因和芬太尼等毒品，利用大麻作為購買毒品的「貨幣」，因為大麻是合法的。

魯賓局長表示，調查更發現這個大麻場的總部是在紐約。被捕的5名男子中，有4人與紐約的集團有關，另1人則與新澤西有關。他們都是受僱於這個紐約集團來運作這個非法大麻農場。

這個大麻場原是一個合法的種植場，這團伙從上一手的場主買下農場，但未有拿取合法種植的許可證，而是將其變為非法運作，目的是將大麻運到美國各地分銷。

俄勒岡州將娛樂性大麻合法化七年之後，大麻市場似乎正在蓬勃發展。但是，這個行業並沒有像預期的那樣促進大麻合法種植的發展。根據近期俄勒岡衛生局的報告，在俄勒岡檢查過的註冊大麻種植農場中，近一半都是非法的種植場。