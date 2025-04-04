警方搗毀波特蘭毒品市集 大麻、蘑菇、搖頭丸都有賣！

（本報綜述）聯邦調查人員近日突襲位於格雷舍姆（Gresham）一處鄉村地產，搗毀了一處表面看似手工藝市集、實則暗中販售毒品的「波特蘭週日市場」。市集主事者、46歲的凱文・賈瑞德・歐森（Kevin Jared Olsen）隨後遭聯邦以毒品與槍械相關罪名逮捕。

根據聯邦檢察官說法，被突襲的所謂「波特蘭週日市場」位於格雷舍姆東南珍妮特街(Jeanette）27000街區的碎石路盡頭。該地是一處鄉村地產，設有倉庫與室內種植設施，總佔地約654,000平方英尺，市場活動據稱每週日固定舉辦。該場所販售毒品種類繁多，包括大麻、迷幻蘑菇、搖頭丸、氯胺酮、古柯鹼與LSD。調查顯示，且已持續數月，市集原設於波特蘭市區，後遷至格雷舍姆一條碎石路盡頭的偏遠地產。聯邦特工指出，該地產商另一室為大麻種植場，內有973株大麻植物。倉庫外設有「禁止攝影」的警示標語。

調查始於2023年初，經多起居民檢舉與監視行動後，執法人員於今年3月31日發動突襲行動，逮捕歐森與其妻子，並同時搜查其在博林（Boring）的住處。行動中共動員超過30名執法人員。

根據法庭文件，歐森聲稱他將該地產租給其他攤商，自己無權進入，但國土安全調查局（HSI）特工多次目擊他在市集運作期間出入場地。警方於其住處查獲17支槍械（包括手槍、步槍與霰彈槍）、未註冊消音器、防彈衣、大量毒品與包裝器材，以及超過5,000美元現金和毒品帳冊。

歐森有多項前科紀錄，包括1997年二級傷害罪與1998年二級搶劫罪。他此次被控「經營與毒品相關之不動產」與「身為重罪犯持有槍械」等聯邦罪名，並於週二在波特蘭聯邦法院首次出庭。由於檢方認為其對社會構成危險，他未提出保釋要求，後被拘押。

鄰近居民透露，該「週日市場」每逢假日即湧入上百輛車，交通壅塞、嘈雜不堪，部分居民甚至不敢讓孩子出門。有住戶指稱歐森曾對附近居民施壓，懷疑他們在監視市集運作。如今市集遭查封，居民紛紛表示「終於鬆了一口氣」。