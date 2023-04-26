警方拘獲兩長期塗鴉破壞者 發現一精密複製槍行動

（本報綜述）波特蘭警方在周二表示，在一次調查兩名塗鴉破壞者的行動中，意外發現了一個精心策劃的幽靈槍行動。

波特蘭中央分局的警員，在2021年夏天開始對在市中心和東區中心工業區的“長期”塗鴉違法者展開調查。經過兩年的調查，警方將焦點放在經常出現的兩個塗鴉名稱：“THUJA”和“BIER”。最後，調查人員鎖定兩名疑犯，並確定居住在比弗頓的26歲女子羅斯塔米（Shelaleh Rostami）為“THUJA”和“LADY THUJA”，以及居住在波特蘭的43歲男子拉莫斯(Jacob Ramos) 為“BIER”。

警方在羅斯塔米寓所進行搜查時，取得了1,000件證物，並證實拉莫斯是同黨，他更是一名被定罪的重罪犯。而在搜查拉莫斯的居所時，發現他藏有17件非法持有的槍支和防彈衣，其中一件是AR-15式步槍。調查人員還發現了，一台3D打印機，用於打印幽靈槍支。

警方現起訴拉莫斯下罪名：製造槍支（11項罪名），持有槍支的重罪犯，擁有一支短管步槍，一級刑事惡作劇（10項罪名），二級刑事惡作劇（50項罪名）等。

至於羅斯塔米因以下罪名被起訴：一級刑事惡作劇（16項罪名），二級刑事惡作劇（16項罪名）。

警方表示調查仍在進行中。

附近有居民和商舖對這消息表示歡迎。居住在東區中心工業區的一名居民表示，晚上他都不敢外出，睡覺時經常嗅到噴漆的味道，每天早上都會看到有新的塗鴉。他樂見警方終於採取行動，拘捕了作案者，希望警方能早日將二人繩之於法，結束這些擾人的舉動。