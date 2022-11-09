警惕！有人以「換錢」為名圖謀不軌

（本報記者王星報導）日前，本報接到一名讀者投訴，稱有人以「兌換人民幣美元」為由，將當事人引入圈套，實施詐騙及搶奪行為，險遭不測。為使讀者避免遭遇此類事件，上當受騙，遭到不必要的侵害，現將A女士爆料的事件過程披露於此，以引起讀者的警惕。

據當事人A女士投訴，本月她在一微信群內，看到男士C發出一條「 」的信息，A女士因年底準備回國需要人民幣，便向這位男士C詢問了兌換情況，男士C報的匯率略高於銀行，並稱雙方見面時可先將人民幣打入A在中國的銀行賬戶，待A女士確認收款後再交付美元，兌換時間和地點由A女士選擇來定。

A女士見匯率及交接條件尚可，便無疑慮，同意與C進行美元兌換人民幣的交易，並約定了兌換時間和地點。

到兌換日期，A女士欲前往會面交接時，接到了男士C的電話，稱自己有事過不去讓他朋友男士B代他來兌換，並「囑咐」A女士不要同他的朋友B洩露兌換匯率等等。

當日，A女士按時到達了指點地點，見到男士B。清點了A女士所帶美元的數額，男士B說錢是對的，他的電腦在車上，讓A到他車上．他辦理轉錢。於是A女士提著裝有美元現金的包包上了男士B的車。

上車後，男士B將車門上鎖後，向A數落自己是受朋友介紹來換錢，並在電腦上操作一通，然後告訴A女士錢已轉入A女士中國朋友的賬戶上。A女士看了電腦顯示的匯款資料與她提供的完全不同，匯款金額也不對，但對方卻堅稱已經轉賬成功。

這一莫名其妙的結果，讓A女士懵了，她還是意識到有些不妙。男士B還掏出手機讓A女士看收款截圖，並說有可能跨行轉賬還沒到，見A女士不相信，男士B竟一把奪走A女士的包。情急之下，A女士立即報警，並要求男士B直接開車去警察局。

男士B以自己也被騙為由，同意前往警察局。途中，男士B提出「私了」，以自己被人騙，雙方都有責任的理由，要A女士一起承擔損失，給他兌換額度的一半美元了事。A女士予以拒絕。

期間，因A女士獨自一人在男士B的車上，與之展開各種周旋，沉著應對，兩次從男士B手中奪回提包，制止男士B欲動手打人的行為，並在男士B企圖上I–5高速欲甩掉車後A女士丈夫的車時，A女士及時出手拉起手剎制動，並警告男士B如一意孤行將要負責的所有後果。

男士B只得將車駛往警察局。在警察局男士B又當著警察的面搶奪包包，被警察制止。經過警察局查詢瞭解，對男士B作了警告，將提包還給了A女士，使她才得以脫身，幸免於一場由詐騙到搶奪、導致財務受到的損失。

在事發期間，A女士在群里詢問接頭的男士C，這時一位群友很快同A女士聯繫，告知自己也曾遭遇相同經歷，稱這是一個「騙局」，要A女士小心。

在這裡，我們也向各位讀者提醒一句：「要小心」。