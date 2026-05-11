警匪追逐釀禍！無辜女子遭撞重傷 向警方索賠250萬美元

（本報綜述）一場發生在波特蘭東南82街的警匪追逐事故，讓一名無辜駕駛人捲入其中並嚴重受傷。事隔近兩年，當事女子正式向波特蘭警局提告，索賠250萬美元，指控警方在不必要的情況下高速追車，最終導致事故發生。

根據麥魯瑪縣巡迴法院提交的訴狀，原告皮內爾指出，事故發生於2024年5月25日。當天兩名警員在巡邏時，發現一輛未掛車牌的紅色Subaru車輛，試圖攔查時對方突然逃逸，警方隨即展開追逐。

訴訟指控，警方在一條狹窄住宅道路上以接近每小時50英里的速度追車，期間甚至曾失控撞上路邊一塊大型石頭，但仍繼續追逐行動。隨後，逃逸車輛闖過停車標誌，直接衝入東南82街主幹道。

就在此時，皮內爾駕車經過該路段，因反應時間不足，與逃逸車輛發生猛烈碰撞，導致對方車輛翻覆。她表示，自己腿部、胸部與頭部受傷，被緊急送往急診室治療，車輛也當場報廢。

警方則表示，涉案車輛當天已被通報為失竊車，駕駛人在翻車後試圖徒步逃離現場。

然而，皮內爾在訴狀中還指出，事故發生後警方持槍接近她，並對她大聲下達指令，令她在受傷狀態下承受極大驚嚇與心理壓力。

案件關鍵在於警方是否違反追車規定。根據波特蘭警局政策，只有在涉及暴力重罪，或嫌犯駕駛已對公共安全構成重大威脅時，警方才可進行追逐。原告認為，本案並未符合條件，警方卻仍選擇高速追車，屬於可預見風險下的過失行為。

值得注意的是，波特蘭警方曾因安全考量對追車行動設下嚴格限制，但在2023年放寬政策，以應對嫌犯利用警方不追車而逃避攔查的情況。此案也再度引發社會對追車政策的關注與討論。

原告律師表示，市府應全面檢討高速追逐政策，尤其在住宅區與事故頻發路段如東南82街，更應審慎評估風險。

涉案警員舒爾茨於2020年加入警局，2023年離職後於案發前一個月重新受聘，之後於2024年7月休假，並於近一年後再次離職。目前未見其離職前受到紀律處分，但州公共安全標準與訓練部門仍有相關案件在調查中。

波特蘭警局與市檢察官辦公室表示，由於案件仍在審理中，暫不對外發表評論。