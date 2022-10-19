調查：76%成人改變生活方式 應對經濟衰退

（綜合報導）新的研究發現，大多數美國家庭都對通脹的擔憂有所增加，擔心經濟衰退即將到來。專家則建議儲蓄足夠的緊急資金。

據全國廣播公司商業頻道報導，蒙特利爾銀行（BMO）金融集團最近的一項調查發現，84%的受訪者表示他們擔心年底前會出現經濟衰退，76%的受訪者表示他們正在改變生活方式，為經濟衰退做準備。

調查還顯示，74%的美國人表示他們對通脹的擔憂有所增加。在財務方面，他們先是推遲購買房屋或汽車等大宗商品；其次是償還債務和削減假期支出。

根據全國廣播公司商業頻道Gabriel Cortes提供的數據，顯示了美國人正在為可能的衰退做準備所採取的具體措施百分比如下：

·推遲購買房屋或汽車等大宗商品：34%

·償還債務：29%

·計畫減少假期支出：28%

·將更多收入分配到儲蓄：24%

·繼續幹不喜歡的工作：14%

以上的資料是來自蒙特利爾銀行金融集團對3,402名美國成年人，於7月27日至8月進行的調查。

根據經濟分析局的數據，今年第一季度和第二季度的經濟分別收縮了1.6%和0.6%。（第三季度的預估將於10月27日發佈。）然而，就業市場依然緊張。根據美國勞工統計局的數據，失業率低至3.5%。

與此同時，持續的高通脹（去年為8.2%）正在提高家庭預算，並導致美聯儲繼續加息，通過提高借貸成本，減少支出，進而減緩消費者需求並緩解通脹壓力。然而，這也可能轉化為工作和/或收入損失，這通常是經濟衰退中家庭所遭受的損失。

紐約創意金融概念規劃總監、認證財務規劃師門德爾斯指出，無論整體經濟形勢如何，在失業的情況下在財務上有緩衝餘地總是一個好主意。“無論如何，你應該有六個月到一年收入的儲備”，德爾斯說，“即使沒有經濟衰退，壞事也可能發生。”

南卡羅來納州的威爾遜大衛投資顧問公司的國際金融理財師豪爾認為，應急資金通常應該存在現金賬戶中，但現在利率上升，意味著您可能能找到資金回報更好的儲蓄，這取決於您想把資金存放在哪里。豪爾建議：“開一個高收益的儲蓄帳戶來存錢。”

門德爾斯表示，如果您覺得經濟衰退可能對您的財務安全造成影響，那麼您應該調整您的預算計畫，建立經濟緩衝以應對失業。這樣可以使您更自信地面對未來。

他還建議，開一個房屋淨值貸款帳戶，但是不要往外拿錢，等到你萬一失去工作時再用這筆資金。他說：“這樣即使你為擺脫失業的困擾而負債了，但你至少能吃飽，而且也可以付其他帳單。”