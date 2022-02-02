調查顯示　市民對議員表現極度不滿

（本報綜述）DHM Research 為波特蘭商業聯盟（PBA）進行的年度調查詢問了500名選民對一些問題的看法。結果大部份人士認為本市目前最大的問題是：罪案、安全和無家露宿者危機。有81%受訪者直指對波特蘭市議員的工作能力無信心。

調查結果顯示，有88%的受訪者表示波特蘭的生活質量越來越差。45%表示無家露宿者是最大的問題，其次是24%的罪案問題。

PBA首席執行官霍恩表示，他對結果並不感到驚訝，選民極度關注問題所在，並認為當前的政治領導人無法帶來有效的改變。

調查發現，大多數選民希望改變波特蘭市政府架構形式。目前，波特蘭是全國唯一一個沒有經理一位的主要城市，由市議會成員負責監督市長分配給他們的部門。

預計公民憲章審查委員會將向11月的大選提交議案以改變這一點。根據調查：

• 56%的波特蘭選民支持改成統一的市政府，由一名向市議會報告的專業城市經理，只有8% 的選民反對。

• 有超過70%的極大多數民眾支持市議員由地區選舉產生。

至於在五月參加競選連任的兩名市議員，民意調查發現二人的支持率偏低。只有18%的人表示會再次投票給·哈迪斯蒂連任，有54%的人表示會投票給其他人，而28%的人尚未決定。至於丹瑞安，有10%的人表示會再次投票給他，34%的人會投票給其他人，56%的人表示他們不確定。

在公共安全方面，選民希望撥出更多資金給警察部門，用於身上的隨身攝像頭和僱用新警察。選民還希望向可以幫助預防犯罪的團體撥款，幫助制止犯罪的發生。

在周三的市議會聽證時段中，有來自美國地質調查局的僱員作證時，正好道出了波特蘭市真實的情況。

美國地質調查局這個聯邦辦公室位於波特蘭州立大學旁，他們正被迫要遷離波特蘭這個城市。這名僱員提到，之前，他們只是偶已需要應付一些露宿者或是犯罪的問題；但在過去兩年，這些問題已到了不能再容忍的地步。

他指出，辦公室被爆竊兩次，辦公室外圍和有保安的停車場內有露宿者建營地，被趕離場的露宿者，隨即帶著更大批的露宿者回來再建營地。他說，去年就在路旁發生石油氣爆炸，炸破了辦公室的玻璃窗，辦公室員工上班時都要跨過睡在門口的露宿者才能進入辦公室內，再加上經常要在路旁執拾針筒，營地內更有販賣毒品和開槍的問題，營地的垃圾堆積如山。員工們受盡折磨和驚恐，地質調查局曾為員工的安全花了3萬多元。

這個真實例子，就如早前發生在唐人街蘭蘇園的情況一樣，當市議員聽完之後，他們只能再一次表示同情，並說會與他們合作解決問題。

一個牽涉多個部門才能解決的問題，就因為目前波特蘭市政府的架構模式，造成議員彼此間缺乏溝通，議員的不合作，各自為政，就是問題多年來也得不到進展的原因。