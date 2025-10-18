誰家的小豬丟了？快樂Salem警局認領！

（本報綜述）這不是童話故事，而是真實發生在Salem的深夜奇遇：一頭神氣十足的家養豬凌晨闖進哈蒙德小學（Hammond），讓值勤警察和網友都笑到噴飯。

薩冷警察局在臉書上發文寫道：「Oink Alert, Salem！凌晨1點剛過，我們的夜班巡警在哈蒙德小學附近遇到一位新朋友，一頭可愛的家豬，邁著自信步伐，好像整個夜晚都是牠的！」警方笑稱，這隻「捲尾巴的小傢伙」看起來完全不慌不忙，「我們一直努力想找到牠的家人，也想問問是不是有人丟了你心愛的豬豬夥伴？（不會笑你，我們也愛牠）」

該貼文一出，立刻在社群上爆紅，留言區笑聲不斷。有人留言：「學校叫Hammond？Ham？這下真成火腿學校了！」還有人調侃：「所以……警察是抓到自己的同事嗎？」另一位網友說：「這隻小豬去市場了！」還有好奇者留言：「沒人認領的話我能不能領養？」

警局的回覆同樣充滿幽默感：「Hello, Salem！感謝大家的機智與笑話——這場意外讓我們更愛這座城市。小豬目前安全無恙，我們正為牠尋找一個舒適的長期家園。他雖然搶了不少風頭，但我們會確保牠擁有一個快樂的新生活。」

據悉，暫時沒有豬主人現身，這頭被警方暱稱為「小野豬」的主角，暫時由一位熱心警員在自家農場安置。警局也再次呼籲：「如果這是你的豬，快打電話給我們，我們想讓這隻明星豬回家！」

這起「尋豬」事件雖然來自例行巡邏，但意外成為全城最療癒的新聞。有市民留言說：「2025年了，世界一團亂，但至少Salem警局還在幫豬找家，這才是人性光輝。」