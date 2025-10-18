誤將尋庇者遣返危地馬拉　波特蘭ICE認錯

（本報綜述）一名居住在伍德本（Woodburn）的25歲危地馬拉籍尋求庇護者，日前在被聯邦移民及海關執法局（ICE）遣返途中，因官員意識到「弄錯了」而被原機押回美國，事件引發輿論譁然，也凸顯川普政府近期大規模移民執法行動中的混亂與失誤。

根據《俄勒岡人報》報導，這名男子在法庭文件中僅以縮寫「LJPL」身分出現。8月7日凌晨，他搭乘一輛載有七名農場工人的麵包車前往藍莓園上工，途中在俄勒岡211號公路被ICE特工攔查，將包括LJPL在內的四人逮捕。

LJPL之後被拘留並多次轉移，先後被送往華盛頓州塔科馬（Tacoma）、亞利桑那州與德州的移民拘留中心。9月中旬，他被戴上手銬與腳鐐押上飛機，告知將經薩爾瓦多（El Salvador）轉機返回危地馬拉。然而，當飛機抵達危地馬拉後，ICE人員卻未讓他下機，而是宣布要將他「送回美國」。回到美國後，他被再度送至德州埃爾帕索（El Paso）的營區拘押十天，9月25日又轉回塔科馬。LJPL向官員詢問原因，對方僅表示「你還得見法官」。

據悉，ICE是在航程途中才發現，LJPL仍有一宗未結案的移民法庭程序，依法不得驅逐。聯邦地方法官於10月9日的聽證會上多次追問政府律師，為何ICE要把人再飛回美國。面對法官連番質疑，司法部律師最終承認：「ICE官員犯了錯。」

當事人LJPL的律師指出，政府「有多種方式拘留非公民，但這次顯然錯誤操作」，並要求法院立即釋放LJPL。英默古特法官表示，ICE的行為「確實讓案件更加複雜」，並下令暫緩任何遣返或轉移行動，預計將於下週初做出裁決。

LJPL的案件並非孤例。近月來，ICE在俄勒岡多起執法行動中出現問題：包括在波特蘭誤捕美國公民、在比氟頓逮捕一名正在等待綠卡核准的父親、在移民法院外拘捕依規報到的尋庇者，甚至誤拘持有效簽證的外籍學生與旅客。

根據法庭記錄，LJPL曾於2009年與2014年兩度被驅逐出境，2024年與年僅6歲的女兒再度自亞利桑那州諾加萊斯（Nogales）邊境入境，之後獲准自行到俄勒岡報到，並於今年2月正式遞交庇護申請。律師表示，LJPL逃離危地馬拉是因其兄遭殺害，擔心自己與家人遭同樣威脅。她批評ICE在LJPL進行「恐懼面談」時拒絕讓律師在場，也未提供其母語「瑪姆語」翻譯，使當事人被迫在壓力下放棄申訴。法官在庭上指出，ICE對LJPL的處理「極不尋常」，且可能違反聯邦移民法中「當個人案件尚在移民法院審理時，不得執行既有驅逐令」的原則。她並補充，LJPL的案件與其7歲女兒的庇護程序被合併審理，父親必須在美國出席法庭才能代表孩子。

目前法院已暫緩任何遣返行動，LJPL仍被關押於塔科馬的「西北移民處理中心」。在其聲明中，他寫道：「我只想重新自由，和我的伴侶與女兒在一起。我不是罪犯，也從未傷害任何人，卻不明白為什麼會遭遇這一切。」