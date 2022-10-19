解決露宿者問題　市長擬建500人露宿者營地 三位州長候選人對市長這計劃表支持

（本報綜述）就解決本市的露宿者問題，日前波特蘭惠勒市長表示，他將在城內範圍禁止所有未經批准的露宿，並會建立三個，每個可容納500人的大型營地，每個營地分成四小區，每小區容納125人，政府將外判管理。市長這個計劃詳情仍有待公佈。

同時，市長亦要求麥魯瑪縣合作，推出禁令，在未來18個月禁止在市內露營。市長表示，目前全市有700個露宿者營地，這已令市政府的外展工作人員幾乎無法跟上。他說，一些輪候廉租住房的名單要等長達9年之久，更不用說令到問題更複雜的毒品了。

在給予麥縣政府的信中，市長要求縣政府要開放所有庇護床位（共2,400個）、接管「安全村」、撥款建造及管理3個營地、在所有庇護中心提供衛生和福利服務、撥款建造和運營介毒和治療中心，資助地區檢察官、監獄和法庭運作，以及為庇護所和治療中心的安保提供資金。

市長亦列出波特蘭市政府的工作：

－推動在2023年前建造2萬個廉租單位，創立一個最少有400幅可用作興建廉租住房的政府用地「土地銀行」，以及與聯邦和州政府一起監管出租房屋。

－資助和營運露宿者的外展導航服務；

－將波特蘭市街坊緊急應變單位的服務擴展至全市；

－在公眾地方的清潔服務等。

三位州長候選人對市長這個大計劃均表示支持。民主黨的科泰克說：“我認為這是個好主意，波市政府需要能夠實現這一目標。”；獨立候選人約翰遜說：“終於可以做出一些早就應該做的工作，我相信我的參選激勵了市長。”；至於特拉贊則發聲明表示：”很高興看到這座城市採取行動，期待當選後能與惠勒市長和地方領導人合作，以確保人行道和公共場所得到重開，恢復街道的安全，並支持有需要的俄勒岡人。”

波特蘭市的露宿者問題起自2016年，當時的市長允許露宿街頭。後來更有法官裁定市政府在無地方收留的情況下，不能趕走街上的露宿者。接著，街上的露宿者越來越多，情況令波特蘭市被稱為「帳蓬城市」。如今次市長的計劃能夠成功，將來就有可能可以票控露宿街頭的人士。

有市長辦公室人員表示，市政府在過去8個月來已逐步執行一些法例或採取行動來壓止露宿者問題繼續膨脹，包括建造更多廉租單位，在開學前宣佈不能在學校周邊範圍，以及交通黑點範圍露營等。同時政府亦加強了掃盪行動，由2020年9月到2022年9月期間，被掃盪的帳蓬數目增加了2844%。

上月有10

殘疾人就滿街都是露宿者帳蓬，令到需用輪椅、助行器和拐杖的殘疾人通行受阻，因而向法院提起訴訟，稱這是違反了《美國殘疾人法案》。他們要求市政府必需掃清街上的帳篷，並建造更多的庇護所收留這些無家者。

市政府的代表律師，日前聯絡控方的律師，要求他們同時起訴麥魯瑪縣政府、都會局和州政府，因為這三個政府在解決露宿者這個複雜的問題上有著同樣重要的角色。就算輸了官司，建造更多的庇護所一事上有四個政府一起負責，而不單只有波特蘭市負責。 律師更找出證據，市政府所掃走的帳篷和防水布是由縣和市政府所派發的，在2021年兩個政府共發出了6,550個帳篷和27,000塊防水布。

露宿者問題可以說是全城關注的問題，也是參加今次選舉的炙手可熱，經常被問到的問題，市長在距離選舉不到一個月的時間提出這計劃，也是非常敏感。本地一電視台就這問題訪問了三位州長候選人，以下是她們的意見。

科泰克Tina Kotek (民主黨)：

科泰克表示會在2025年前，終結所有退休軍人，有孩子的家庭，年輕人，65歲及以上人士的流浪生活，先處理這班人，主要是社區中已有資源幫助他們。至於有孩子的家庭，無家的情況將影響整個家庭的未來，孩子的教育不成功影響日後的經濟情況。她認為市政府方向正確。

對有人指她是支持街頭露宿的，她強調，她是不會批准露宿街頭的，但因為法庭的判決，不得不跟從。作為州議會的議長，她說在約三年前曾就這問題宣佈本州進入緊急狀態，藉此提醒政府各部門問題的嚴重性，並準備在州議會中提出決策，但在該期會議中，共和黨的特拉贊卻帶領共和黨人離場，令到會議開不成，結果失去了一整年解決露宿者問題的機會，而導致到今天的局面。

她曾表示，本州在未來10年，每年要建造36,200新住屋單位來解決問題。她指出目前政府已批出數百億元建造廉租單位，只是建造時間太久。她表示，錢已在手，立法人員應商討一下如何簡化批出建房的手續，令到整個過程更有效率。

她指出，在三名州長候選人中，只有她是有這樣的計劃，其餘兩位都只是政治的言論，無實際的計劃。她說：「我說的不是政治，是服務人群，我承諾會解決這問題，而我有的是經驗和堅持。」

貝琪‧約翰遜Besty Johnson（獨立派）

約翰遜表示，看到街上情況 感到悲哀．她認為對手科泰克是支持並推動街上帳篷的人。

她指出，波特蘭市政府在解決問題上未夠積極，雖然多次發出緊急令，但都沒實際行動。她說自己一直在做實事，推動將空置的監獄來安置無家者。她提過，俄勒岡州在未來20年需要建造58萬個新住屋單位來解決住屋問題，但政府卻在建造一些成本高達40萬元的單位，原因是政府的建房規管成本太高再加上缺乏土地，政府減低建造房屋的費用，才有可能將建屋成本降低。

記者問，為何要投她一票時，她說，三個候選人中，只有她一個是做實事而不是空談的。她表示，她和一些社會人士目前已將露宿者帶到一些可以讓他們重拾新生的系統內。總不能等住屋單位建成後才工作。

特拉贊Christine Drazan(共和黨)

特拉贊表示，如當選會立即宣佈全州進入無家可歸的緊急令，為各市和縣政府提供支援，包括庇護所，精神和行為健康等方面的需求，資金會從一些次要的項目中撥出。

對於解決露宿者問題，她的態度與其餘兩位要完全禁止不一樣，她指出，無家可歸問題非一日能解決的，必需有一個長遠的方案，所以她的目標是「減少」和「暫時性」。她提到非常支持一個名為「由零開始」的項目，先了解露宿者的各別情況，然後轉介到能夠提供幫助的機構，最終有穩定的住屋。她也提到政府批出建造房屋准許證的速度過長，並表示在上任的首100天內，將致力於全面審查規章制度，並修改、廢除那些構成障礙的規章制度。