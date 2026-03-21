觀鯨好時節1.3萬頭灰鯨將沿俄勒岡海岸遷徙

（本報綜述）每年春季，俄勒岡海岸都會迎來壯觀的灰鯨遷徙。今年春天預計約有1.3萬頭灰鯨沿著俄勒岡海岸北上，民眾有機會在岸邊觀賞這些地球上最大的哺乳動物之一。

俄勒岡州公園與休閒管理局表示，今年的「春季觀鯨周」將於3月21日至29日舉行。活動期間，受過訓練的志願者和公園巡護員將在沿海多個觀景點協助遊客尋找鯨魚，並提供相關解說。

今年共有15個觀鯨地點參與活動，從北部的Fort Stevens州立公園一路延伸到南部的Harris Beach州立公園。每天上午10時至下午1時，志願者將在現場協助民眾觀察灰鯨。

迪波灣（Depoe Bay）是俄勒岡最著名的觀鯨地點之一，常被稱為「俄勒岡海岸觀鯨之都」。當地的觀鯨中心（Whale Watching Center）在活動期間每天上午10時至下午4時開放，現場提供望遠鏡並設有互動展覽，公園巡護員也會為遊客解答問題。

灰鯨每年都會進行長距離遷徙。牠們冬天從阿拉斯加南下到墨西哥附近海域繁殖，春天再沿著太平洋海岸北上返回阿拉斯加覓食，因此每年都會兩次經過俄勒岡海岸。

公園巡護員表示，春季通常是觀鯨的好時機，因為天氣較穩定、白天時間更長，而且北上遷徙的灰鯨往往距離海岸較近，有時只在幾英里外就能看到。到了春季後期，還有機會看到母鯨帶著幼鯨一起游動。

觀鯨時，民眾可以用望遠鏡慢慢掃視海面，尋找灰鯨噴出的水柱，或觀察牠們潛水時露出水面的尾鰭。如果運氣好，也可能看到鯨魚躍出水面。

不過，今年預計經過俄勒岡海岸的灰鯨數量比去年有所減少。去年春季估計約有19260頭灰鯨，而今年預計約1.3萬頭。