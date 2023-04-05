要負擔普通租金 州民工作要幾多小時？

（本報綜述）根據住房金融公司房地美（Freddie Mac）的一項調查，從2021年7月到2022年，美國大多數租房者都經歷了租金上漲。但在同一時間段內，大多數租房者卻沒有在工作中獲得加薪。

全國低收入住房聯盟的Out of Reach報告揭示了這種租金上漲趨勢如何影響工資穩定的人。該聯盟表示：“該報告的核心統計數據，即住房工資，是估計全職工人必須賺取的每小時工資，才能以公平市場租金支付房租，而住房成本的支出不超過其收入的30%，公認的負擔能力標準。”

報告稱，在俄勒岡州，最低工資為每小時13.50美元，這意味著居民每週必須工作68小時才能負擔得起月租1,199美元的一房的房屋。

在華盛頓州，最低時薪為14.49美元，居民每週必須工作72小時才能租得起月租1,350美元的房子。

然而，將這些數字與俄勒岡州和華盛頓大都市的住房成本進行比較時，租金負擔能力甚至更低。

根據數據，大波特蘭地區（波特蘭、溫哥華和希爾斯伯勒）的一房房屋的公平市場租金為1,512美元。在西雅圖-貝爾維尤地區，這一數字增加到1,739美元。

該聯盟表示，投資可負擔房屋是解決全國住房危機的一種方法。

週三，科泰克州長簽署了一項價值2億美元的可負擔房屋和緊急露宿者應對計劃，其中包括大量增加建房、租金援助、和安置計劃等等。

此外，波特蘭房屋局最近發布了一份住房債券2022年進度報告，該報告顯示該局已超越了到2024年建造1,300套永久可負擔房屋的目標。