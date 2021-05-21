要繼續領失業金　就必須提交求職證明

因為疫情大流行，導致不少企業，特別是餐館，要關門，為了照顧勞工階層的生活，州政府將以往領失業的要求暫時取消，即不再需要申領失業金人士顯示他們正積極地尋找工作。

隨著疫情減退，商企要重開，需要重聘工人，但發覺沒有人願意回來工作。僱主指出，不用那些正在領失業金的人士提交求職證明，那有人願意返回工作崗位呢？

但這項臨時措施的限期即將來臨。

俄勒岡州就業部代理主任大衛•格斯滕費爾德（David Gerstenfeld）表示：隨著州長的緊急命令即將到期，該部門將恢復以往欲領失業金的要求，申請人必須在指定日前顯示出有找尋工作的誠意，才有資格繼續領取福利。這將從在該部門的工作匹配計劃iMatchSkills註冊開始，逐步恢復這些要求。

有老板表示，這些失業金對那真正不能工作，或染病不能工作的人士來說，真的是救命錢，目前政府派發失業金的情況，已對整個系統和勞工市場做成了極大的破壞。隨著經濟重開，需要回復之前的勞工水平才能支援重開，老板們都擔心，就算付多錢都找不到工人，已有不少僱主們正陷在這困難中，感到極度無助。

有餐館業指出，估計當需要提交求職證明才能領失業金的要求恢復後，應該會容易一點請人，但相信有不少僱員已轉行，因為對餐館業已失去信心，不知何時會停工，再加上戴口罩與否，25%或是50%座客量等，都令人感到工作的不穩定性。業內人士估計，可能要3到5年，業內的勞工市場才可正式回復正常。

布朗州長頒下本州的緊急狀態令將於6月28日屆滿。