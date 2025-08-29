西雅圖計劃向俄勒岡借地建太陽能電廠

（本報綜述）為應對日益嚴重的能源短缺，西雅圖市公共電力公司「市光」（Seattle City Light）正將目光投向俄勒岡州（Oregon）中部荒涼的高原沙漠，計劃大規模興建太陽能發電場，以填補未來十年龐大的電力缺口。

在距離西雅圖約400英里外的俄勒岡州湖縣（Lake County）聖誕谷（Christmas Valley），一片貧瘠的鹽鹼地上，如今正矗立起一排排太陽能板。這塊土地主人克魯斯一家曾在此放牧，但因土壤乾硬、水源不足而放棄，如今太陽能發電成為新的「經濟作物」。克魯斯坦言：「這不是什麼光鮮的事，但它至關重要。」

隨著電動汽車、充電站、數據中心與電動公車的需求激增，西雅圖的用電量創下新高。再加上乾旱導致水庫蓄水不足，傳統水力發電量銳減，「市光」估算，到2033年需要額外增加1,800兆瓦電力，相當於當前發電量的兩倍。

為此，西雅圖已與兩個位於俄勒岡的太陽能項目簽約，其中之一就在克魯斯的土地上，另一個位於普林維爾（Prineville）附近。每個場址可提供40至50兆瓦電力，僅能滿足西雅圖龐大需求的一小部分，但被視為重要試驗。

然而，挑戰仍在前方。由於西北地區可再生能源建設方案排隊接入電網的時間過長，不少計劃要到2030年後才能並網。再加上特朗普政府最新的財政支出法案將削減太陽能稅收優惠，業界估計未來建設成本將上升四成，西雅圖的電價也勢必攀升。

專家警告，若缺乏新電源補充，西雅圖居民和企業未來可能面臨大幅漲價，甚至不排除發生限電與停電的風險。前「市光」主管哈迪直言：「這是一個極不確定的時代，唯一可以肯定的是電力會更昂貴。」

儘管如此，當地農場主與部分居民仍支持太陽能發展，認為這不僅能帶來穩定收入，也讓偏遠的俄勒岡沙漠成為西雅圖能源轉型的重要後盾。