西林市政府增加工資稅   民眾請願要求交由選民投票決定

（本報綜述）一陣反對工資稅的浪潮在首都西林席捲，大批民眾反對西林市政府推行‘工資稅’。本月上旬，西林市議會以五票對四票通過添加工資稅制，並計劃在明年七月開始實施。除了最低工資工人外，不論居住何處，只要是在西林工作的人士都將受到影響。

儘管法例已通過，但有不少民眾反對，有組織發起簽名，要求市議會將這增稅的提案交由選民決定。

俄勒岡工商協會已提出請願的要求，正在收集簽名，希望能將提案放在今年11月的選舉中，讓選民投票。該會指出居民生活在通貨膨脹、經濟下跌等情況下，本就困難，工資稅只會是雪上加霜；同時亦會進一步加重僱主的負擔。

首席請願人說：“我們要以民眾為主，如果民眾不願意的話，這項制度就不應該實行。”根據調查，平均一名年收入62,000美元的西林工人，就需要多交超過500美元的工資稅。在目前高通脹的情況下，居民的生活將會更加艱難。市政府該認真考慮。”

然而，西林市長說，市政府打算繼續推行，因為這項稅十分重要。如今的消防局，警察局以及露宿者的規劃需要大量資金，但政府卻入不敷出。如今人手短缺，消防局人數同2008年幾乎無差。

請願組織要在兩星期時間內取得4000多個簽名才能實現讓選民在11月投票決定的目標。