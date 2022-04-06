西林市府舉辦清明祭祀活動 紀念早期華裔移民的歷史貢獻

（本報記者俄廣才報導）西林市政府清明節祭祀儀式，於4月2日在位於該市的先鋒墓園舉行。這是自2018年以來，該市連續五年在清明節期間舉行的祭祀活動，以此紀念在當地早期開發與建設時期做出歷史貢獻並長眠於此的華裔先祖們。

西林市市長Chuck Bennett，西林市社區發展署文化資源規劃師、歷史遺跡保護委員會項目負責人Kimberli Fitzgerald，西林市社區公共工程項目經理趙珏博士，當地考古學家及墓園工作人員，以及波特蘭婦女聯誼會、萃勝工商會、海晏同鄉會、協勝公所、中國波特蘭海外聯誼會等多家僑界代表及個人一百餘人參加。

Chuck Bennett市長在致辭時表示，過去的一百多年間，早期華裔移民在西林市以及俄勒岡州的開發與建設中做出了艱苦地努力，他們的貢獻不可磨滅，這段歷史值得後人銘記。

祭祀儀式上，Chuck Bennett市長向海晏同鄉會主席林和優遞交了由他簽署的市政公告。該公告顯示，鑒於本市一直是華人社區的家園；鑒於中國的清明節是具有數千年歷史的祭祀先祖的文化風俗；鑒於西林市政與居民希望紀念清明節，Chuck Bennett市長宣佈將2022年4月2日設立為西林市的清明節。

根據史料記載，早在1814年已有華人埋葬於西林市的先鋒墓園。到十九世紀三十年代，將近400名華人居住在西林的Ferry、Liberty、State和High四個街區即當時的唐人街。街區內有洗衣店、餐館、雜貨店等商鋪。華人大多從事建造鐵路、修築堤壩、道路，或從事農業，當年的西林唐人街曾經興旺一時。

從1875年到1925年間，來自台山海口埠那馬洋村的George LaiSun為當時唐人街的華人首領。

美國排華法案通過後的1903年，西林市議會下令將唐人街燒毀，華工們向南遷移了一個街區。到1925年，由於租金過高以及種族歧視等原因華人被迫搬遷到了波特蘭。

1952年，西林當地媒體曾報導發現華人墓地，1963年華人墓地再次被墓園的工作人員發現，1985年西林市政府收回先鋒墓園的擁有權。2013年，先鋒墓園被列入美國國家歷史名勝古蹟名單。

2017年初，西林市社區發展署歷史遺跡保護委員會設立了一項研究西林華人歷史的計劃，該項目得到了市議會的大力支持。

2017年9月，西林社區發展署成立了一個咨詢委員會來指導該項目的實施。在威廉米堤大學的幫助下，於當年11月份在先鋒墓園發現了已經損壞的祭壇。

歷史遺跡保護委員會項目負責人Kimberli Fitzgerald曾於2017年3月專程前往廣東江門考察，與五邑大學的學者沈迪娜（Dina Shen音譯）走訪了被譽為海外華人第一故鄉的新會、江門、台山、開平、恩平和鶴山等五個縣級市，參觀了江門五邑華人華僑博物館，以及到華人首領George LaiSun的祖籍那馬洋村做實地考察。

據Kimberli提供的資料顯示，由於自然災害加之戰爭所造成的糧食短缺，從19世紀中期開始，約有220萬中國人從廣東江門移居到了世界各地的107個國家和地區。

以上數字中的一小部分來到了俄勒岡州。根據俄勒岡州歷史上人口普查記錄顯示，1860年僅有13名中國人居住在俄勒岡，1870年增加到3,330人；1880年為9,510人；1890年為9,540人；1900年為10,397人。在排華法案通過之後，華裔人口數字逐漸下降，1910年為7,363人；1920年為3,090人；1930年為2,075人；1940年為2,086人；1950年為2,102人。

Kimberli認為，西林市社區發展署歷史遺跡保護委員會設立這個項目，其目的在於研究和教育公眾，如何正確看待少數族裔在西林歷史發展中的貢獻。

Kimberli表示，舉辦清明節祭祀儀式是今年實施的重要活動之一，委員會還將於年內繼續舉行一系列活動，包括計劃中的在唐人街舊址和先鋒墓園建立永久性紀念標誌。

西林市社區公共工程項目經理趙珏博士在接受採訪時表示，爲社區服務是市政工作的三大重點之一，尤其是作爲這個項目中塞勒姆市政府唯一的華人就更加責無旁貸，能夠做一些幕後工作支持華裔社區是一件很有意義的事。

參與該項目的合作夥伴有：西林市政府社區發展署、西林公園和娛樂服務部門、西林公用事業署、歷史墓園西林志願者機構、俄勒岡州歷史遺跡保護辦公室、砵崙中華會館、威廉米堤大學、華人紀念堂咨詢委員會、城市景觀公墓、砵崙海晏同鄉會等。

目前，由歷史遺跡保護委員會項目負責人Kimberli Fitzgerald和Kirsten Straus、Kylie Pine合作編寫的《尋找西林早期的華人社區》（Searching for Salem’s Early Chinese Community）一書，於2021年冬季做為特刊在《俄勒岡歷史季刊》發表。該書較詳盡地記錄了早期華人在西林地區生活創業與發展的奮鬥史。（本文照片由林和優主席提供）