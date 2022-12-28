西南航空一團亂 運輸部要查

（綜合報導）全美各地機場在耶誕假期因暴風雪陷入混亂，有超過1萬5000個航班取消，由於遭取消的航班多為西南航空（Southwest Airlines）所有，這家航空業者27日在網路上成了眾矢之的，運輸部表示要追究西南航空班機大規模延誤和取消的原因。國家氣象局預測，東部和中西部的氣溫將開始回升。

美東發生暴風雪災情，令全國航空交通大亂，許多航班取消和延誤。南加機場也不例外，尤其是未與其他航空公司合作的西南航空公司，竟然取消南加各地區所有航班，受影響的包括洛杉磯國際機場、約翰韋恩機場和長島機場。

總部設在達拉斯、專營國內市場的西南航空在消費者口碑方面素來享有盛譽，但這回西南航空在社群媒體上被罵到臭頭。各航空公司從冬季風暴夢魘中恢復營運之際，西南航空27日又取消數千架次航班，運輸部表示要追究西南航空班機大規模延誤和取消的原因。

美聯社報導，美國大多數航空公司陸續疏運受暴風雪影響的旅客，西南航空截至27日下午取消2600多架東岸的班機。FlightAware指出，27日當天全美共取消近3000架航班，西南航空的取消數量占逾八成。航班混亂的情況看似肯定會持續，西南航空試圖恢復輸送旅客之際，28日已取消2500架次，29日取消1400架。在西南航空營運的各大機場，旅客大排長龍，希望候補上座位。

西南航空這次面對的問題是從耶誕節前開始的冬季風暴衍生而來，這場猛烈的風暴嚴重破壞假期旅行網絡，並造成65人喪命。

這場災難不僅影響了西南航空的股價，還引來華府關切。美國運輸部透過聲明告訴法新社說：「西南航空航班取消和延誤的比例是令人無法接受的，也遠遠高於美國其他航空業者。」

運輸部表示，他們希望西南航空賠償旅客蒙受的損失，並要求旗下機師、空服員和其他員工「做該做的事」，並揚言西南航空若不配合，將對西南航空採取行動。

總統拜登轉推運輸部的聲明，美國聯邦參議院商務委員會主席、華盛頓州民主黨籍參議員肯特威爾也承諾後續會關注此事。

肯特威爾說：「西南航空過去幾天出現的問題不僅攸關天氣。委員會將會調查航班大亂的原因，及此事對消費者造成的影響。」