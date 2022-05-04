西北天然氣申請加價11%

（本報綜述）「西北天然氣」公司提出加價11%的申請，並計劃由11月1日正式生效，但有支持住宅用戶的人士對建議中的加幅表示有疑問，反對今次加價。

公共事業委員會 (PUC) 證實「西北天然氣」要求將一般收費提高9.9%，約 7350 萬元的收益。在提交的申請文件中，「西北天然氣」還要求收回其它項目的成本，包括Lexington再生天然氣項目。所以今次要求的加幅會是11.05%，即 8,180 萬元的收益。

今次加價，對每月平均使用 52.5 克卡（熱量單位）的住宅用戶，每月大約要多付 7.42 元。

在一份聲明中，「西北天然氣」發言人表示，今次加價目的是“收回增加的運營成本和配電系統投資、更換報廢技術基礎設施的資源、抗震工作、通脹壓力和其他 自 2021 年以來產生的成本。”

當公用事業公司要加價時，他們必需向俄勒岡州公用事業委員會（OPUC）解釋加價的理由。支持加價的人士會說，加價是合理的，因為大家都希望供應天然氣的系統能夠為每名客戶穩定地運作，因此升級和改進可能是必要的。

但負責監察的組織，例如俄勒岡州公民公用事業委員會 (CUB)）會對某些請求提出異議，並代表客戶進行反對。

“我們有經濟學家和專家研究申請案例，我們會向該公司索取數據和資料，查看所有有關的調查，我們也可以查看每項收費，然後說——這是合適還是不合適？” CUB 執行董事詹克斯解釋道。

至於今次的加價申請，CUB 稱是不合理，因為它增加了股東的利益，以及品牌的廣告和推廣。詹克斯表示，擬議中的增幅，表面上可能並不多，但實際上會變得很多。

詹克斯說：“天然氣的費用實際上就是寒冬的費用 – 基本上是在冬天時供暖的。所以客戶的大部分天然氣費用都出現在 11 月到 2 月之間的幾個月內。因此，客戶見到的絕對不是加7元，而是加15 元或 20 元。”

在接下來的幾個月裡，將有更多的資料提交給 PUC。 經過商討後，加價幅度可能低於最初所提議的， PUC 會在 10 月做出決定。