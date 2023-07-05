（本報綜述）在波特蘭市，經常看見到處都是塗鴉，為了協助受塗鴉影響的商舖和市民，市政府向符合條件的住宅，商戶和非營利機構免費提供清除塗鴉的服務。

符合的條件包括：塗鴉涉及仇恨和幫派，獨立屋，有10個單位以下的condos和柏文；少於10名員工的商戶（不包括連鎖店），員工少於100人的非營利機構。

在大多數情況下，市政府會在塗鴉上掃上一層新的漆油，但漆油不會與原來顏色一樣，只能選用近似的顏色。至於磚頭，石屎或木的表面，則會用高壓水力將塗鴉清潔掉。但不能協助清潔磨砂玻璃或汽車上的塗鴉。

要求這項服務的市民，需要填寫申請表。如不是業主，必需要取得房東的簽名，允許工作人員進入物業範圍內清除塗鴉。申請表和房東合約均可到portland.gov/bps/graffiti/request-services下載，填妥有關塗鴉的詳情，及上載一張塗鴉的照片就可。

當有關部門受到申請後，他們就會安排。但因為申請人太多，所以會較原定5天內辦妥的日期較長。

市政府還向市民提供一些防止被人塗鴉的小貼士，這大都是透過環境設計來預防犯罪，例如在建築物周邊種植一些生長速度快，而且不需花太多時間去維護的灌木或樹木；又或在外牆種植快速生長的爬藤植物，形成一面樹葉牆；改善外部照明並安裝可見的安全攝像頭；又或聘請藝術家在建築物上繪製壁畫等