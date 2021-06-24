衣食住行樣樣漲 美國通貨膨脹達13年最高水準

（綜合報導）隨著經濟復甦以及美國人重新開始消費，從傢俱到二手車，從牛肉到油價，衣食住行的方方面面都在漲價。商品需求的飆升致使供不應求，這也導致了物價飛漲。總體而言，5月份消費者價格指數較去年同期上漲了5%，這是2008年夏季以來的最大漲幅，超過了預期的4.7%。

傢俱

想買個新沙發嗎?或者買個新床墊？你可能需要準備好支付比平時更多的錢。

據統計，包括傢俱、床上用品在內的家居用品較上月上漲了1.3%。看著好像沒漲多少，其實這是自1976年1月以來最大的月度增長。

傢俱價格上漲的原因是木材廠因預期樓市低迷而關閉，但這種衰退從未出現。現在，由於木材供應無法滿足需求，木材價格飛漲，從未導致所有木質傢俱都漲價了。

車市

據悉，二手車和卡車價格已經連續第二個月飆升。4月二手車和卡車價格上漲了10%，這是自1953年首次追蹤二手車數據以來的最大月度漲幅。

除了二手車，新車也更貴了，5月份上漲了1.6%。這是自2009年10月以來最大的單月增長。

在家工作的人變多，加上去年失業率高企，導致汽車銷量暴跌，許多經銷商關閉。雖然對汽車的需求已經回升，但供應還沒有回升。由於最近電腦晶片短缺，世界各地的汽車廠都被迫關閉或限制生產，強勁的需求和有限的供應繼續推動價格飆升。

旅行

美國人已經被困在家裏一年多了。隨著新冠限制放寬和疫苗接種率的增加，旅遊業回暖，同時也意味著交通價格上漲。機票價格繼續飆升，5月上漲了7%，租車費用上漲了12.1%，其他城際交通的費用也上漲了2%。一旦你到了目的地，事情就沒那麼糟糕了，城市交通價格上個月下降了0.4%。

食物

如果你打算在今年7月4日的派對上購買牛肉或牛排，你可能需要重新考慮一下。上個月這兩種產品價格分別上漲了6.4%和4.3%。作為替代，你可以試試法蘭克福香腸，比4月份便宜1.9%，或者火腿，便宜2.7%。整體而言，上月肉、禽、魚和蛋價格上漲1.3%。

不過，幸運的是，泡菜價格下跌了2.1%，非酒精飲料價格下跌了0.5%，水果和蔬菜的整體價格沒有變化，所以你至少可以為慶祝節日儲備一些酒水和飲料。

眾所周知，食品價格波動劇烈，總體上仍在繼續上漲。5月份食品價格上漲了0.4%，與4月份的增幅相同。

健康

儘管物價在上漲，但也有一些好消息，特別是如果你需要看醫生。

包括藥品、醫療設備和保健服務等專案的醫療保健指數在過去12個月上升了0.9%。雖然這個數字高於去年同期，但這是自1941年3月以來的最小增幅。