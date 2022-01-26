衛生局預計疫情28日到頂 半數人將感染Omicron病毒



麥魯瑪縣衛生局周二舉行新聞會，講述麥縣對新冠疫情持續所作出的反應。

麥魯瑪縣公共衛生總監根西島表示，要從整個疫情恢復過來，真的是要花上一代人的力量。

對Omicron變種的傳播速度如此快，根西島指出，該縣不想在防疫指引上，反來覆去，雖學會與病毒共存，只要緊守繼續戴口罩和接種疫苗，生病時留在家裡等措施就足夠，這些措施將大大減低因感染病毒而產生的影響。

麥魯瑪縣衛生官員維恩斯博士說，目前麥縣平均每天有 1,200 宗確診病例，如說麥縣已達到感染高峰還是為時過早。她還預測，麥縣近一半的人口將在 12 月中旬至 2 月期間感染到 omicron變種病毒。

州衛生局則預測，本州的確診病例將於1月28日到頂，接著在2月初，住院人數亦會到頂。最近的數據顯示，感染高度傳染性的omicron變種病毒的病例一度急劇上升的趨勢，現在似乎已趨於平緩。

官員估計，本地將能安然過渡這個疫情，維恩斯博士說，希望隨著時間過去，以及有足夠的民眾接種了疫苗，新冠疫情對民眾生活的影響將逐步降低。

州衛生局在過去的五六日，新增有19,400 宗確診病例，分別是21日 4922宗，22日10,862宗，23日 3616 宗；而在今天公佈周一的單日新增病例則有6904宗 ，41人死亡。這些單日新增確診數字還未包括在家使用檢測套裝驗得陽性的病例。