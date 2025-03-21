衛生局警告：麻疹捲土重來 請盡快接種疫苗

（本報綜述）隨著春假和夏季旅遊高峰的臨近，俄勒岡州衛生局（OHA）呼籲民眾檢查自身對麻疹的免疫狀況，並儘快接種麻疹、腮腺炎、風疹疫苗，以防止這種高度傳染的病毒擴散。

根據美國疾病控制與預防中心的數據，2025年以來，全美已有12個州，包括鄰近的加州、德州和新墨西哥州，報告出現麻疹病例。儘管目前俄勒岡州尚未通報今年的病例，但去年該州爆發30多年來最嚴重的疫情，共確診31例，其中包括兩名5歲以下兒童。

州衛生局傳染病與免疫部門醫學主任保羅·西斯拉克博士表示：「麻疹是一種極其具有傳染性的病毒，近年來在社區內重新出現，主要原因是疫苗接種率下降。」

俄勒岡健康與科學大學醫學院小兒傳染病學教授道恩·諾爾特博士也強調：「麻疹可能導致嚴重併發症甚至危及生命，而疫苗是最有效的防護手段。」「這是一種安全、高效的疫苗，能夠保護自己、孩子和整個社區。」她呼籲家長與民眾，如有疑問應諮詢醫生。

麻疹透過空氣傳播，患者咳嗽、打噴嚏甚至呼吸時都可能傳染他人。染病者在出現皮疹前四天至後四天內都具有傳染性，因此許多人在不知情的情況下便已將病毒傳播出去。

感染麻疹後，患者會出現高燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅等症狀，隨後發生皮疹，從臉部開始蔓延至全身。

常見併發症包括中耳炎、肺炎和腹瀉，嚴重時可能導致腦炎。約20%的患者需住院治療，而每1,000例感染者中，約1至2人可能死亡。

州衛生局警告，未接種疫苗的兒童若接觸麻疹患者，將被要求隔離長達21天，甚至可能影響上學。根據俄勒岡州法律，未接種疫苗的學童在疫情爆發期間必須被學校排除在外，且隔離期可能延長。

哪些人應該接種MMR疫苗？1957年以前出生的人：不需接種，因為在疫苗普及前，大多數人幼年時已感染麻疹，擁有終身免疫力。1957年及以後出生的人：若無疫苗接種紀錄或免疫證明，建議接種MMR疫苗。計畫出國旅行者：CDC建議，6至11個月大的嬰兒可提前接種第一劑，12個月以上的兒童及成人應完成兩劑接種。

如何保護自己？第一，檢查自身與孩子的疫苗接種狀況，確保已完成兩劑MMR疫苗。第二，計畫前往疫情區域者，請至少提前四週接種疫苗，以確保免疫力建立。第三，若出現發燒、皮疹或類似流感的症狀，應立即就醫，並避免與未接種疫苗的人接觸。