衛生局教育局公佈學校防疫新指引

（綜合報導）勒岡州口罩令即將全面撤銷，州衛生和教育官員更新了該州的「準備復學，保證學習安全」的彈性框架（RSSL），並在周三公佈了這份由3月 12日正式生效的全新學區指引。當中最大的改變是取消了檢測後可上課，以及暫停追踪病毒接觸者和高風險地區以外的隔離。

在經過修訂後的框架下，如果學生感染了新冠病毒，他們應該要留在家中五天，第6天可回學校上課，但必需戴口罩至第10 天。

學區仍會向高風險人士，或與高風險人士同住的學生和教職員，以及有興趣接受病毒檢測的人提供新冠病毒檢測。

以下是俄勒岡州教育局對K-12年級學生一些最新建議：

口罩

州教育局（ODE）強烈建議在學校繼續使用口罩，以減少新冠病毒的傳播和因感染而失去學習的時間，但3 月12日以後是否需要口罩，將由學區和當地公共衛生官員負責決定。學校可以要求學生在公共汽車或客車上戴口罩。至於個別學生、教師和工作人員，則可根據其感染新冠病毒的風險，選擇是否要戴口罩。

ODE的主任吉爾表示，該部門正與學校一起努力，確保為學生和教職員工提供一個安全和相互尊重的環境，無論他們選擇戴口罩與否，都讓他們能夠一起學習。”

病毒檢測

ODE建議所有K-12學校實施兩個不同的新冠病毒測試計劃：診斷測試和篩查測試。鼓勵接觸過病毒或有症狀的學生和教職員參加診斷測試。至於篩查測試，則適用於可能接觸過病毒的未接種疫苗的教師、教職員和沒有症狀的學生。

無論學生和教職員有否參加測試，他們都可以繼續上學。州衛生官員西德林格博士說：

“在具有高免疫力人群中，為所有曾暴露於病毒的人進行測試既不可行，也不需要。”

隔離和追踪接觸者

3月12日起，俄勒岡州將暫停針對公眾的接觸者追踪和隔離工作，包括在K-12 環境中。相反，ODE鼓勵學校遵循“群組”策略，這是指學生在上學日的大部分時間都與相同的人在一起，這做法將限制了學生的接觸人數，從而減少對學習的干擾。

新冠檢測呈陽性的人，ODE表示應隔離5 天，之後如24小時內沒有發燒就可停止隔離。在隔離結束後，他們還要在家里和公共場合再戴上口罩五天。