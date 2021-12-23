衛生官員稱還有三星期 新一波疫情到步

（本報綜述）布朗州長連同本周衛生局官員和俄勒岡醫科大學（OHSU）專家在周五舉行新聞發布會，警告新一波疫情最多三星期後出現在本州，到二月底，本州需住院診治的新冠確診病例將會是現時最高記錄1,200宗的兩倍。

州長在會上呼籲民眾盡快打加強劑，因研究顯示接種加強劑後減低重症的出現。

OHSU的高級分析家格雷恩預計最新的變種Omicron病例，約兩至三周後將在本地社區快速地倍增，他警告，屆時本地的住院情況再一次被推到邊緣，甚至比前更嚴重。

州衛生局表示會加速推行第三劑疫苗的接種，除了目前六個大型接種場外，再加三個，又增加多輪流動接種車。對衡疫苗的一周年

星期四剛好是本州推行疫苗的一周年，目前本州已有70%人口，即300萬人，已接種了最少一劑疫苗。

在麥魯瑪縣，衛生官員維恩斯表示，他們周六亦回辦公室工作，商討加速推行疫苗接種的工作，包括設更多疫苗接種點，因為知道時間緊迫，必需在Omicron開始快速傳播前，做好這些工作。最希望民眾能在未來兩至四周內接種疫苗，

維恩斯要求民眾做三件事：

一是關注未來幾天和幾星期內，那裡可以接種第三劑疫苗。

二是確保那些最容易感染病毒的人——長者和任何有慢性疾病的人——在合適的時機接種疫苗和加強劑。

三是要備有兩星期的必需品供應，包括食品、藥品、寵物用品，以防供應鏈中斷繼續影響供應和服務。

維恩斯還提到，相信大家還記得去年整個冬季期間醫院的嚴峻情況，並估計今個冬季情況也會一樣。維恩斯建議民眾查看當地縣衛生部門網站、俄勒岡州衛生局網站和211，獲得最新和最可靠的新冠病毒資訊。