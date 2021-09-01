衛生官員呼籲減少勞工假聚會 讓學生安全回校上課

（綜合報導）下星期一（9月6日）是勞工假期，為了保護學生有一個安全的上課環境，麥魯瑪縣特在周二舉行新聞會，在會上多名出席的官員均要求家長們、學校教職員和衛生部門合作，保護學校的孩子們。

麥縣衛生官員維恩斯博士指出，她最擔心的是學生參與學校範圍外的聚會，然後將病毒帶回學校。她說：“無論是家庭或是個人，現時都要限制大家的社交活動。”

維恩斯博士表示，如要聚會，要在戶外並保持社交距離，她深信，現有的預防措施，例如戴口罩、保持距離和強制要求教育工作者接種疫苗，將有助於減輕課堂內的傳播。

在會上有官員提到，開學前，出外旅遊的人士大增，加上變種病毒傳播力強，很難確保擴闊社交範圍後的安全。多名官員均表示，家長們應該知道如何能保護子女的健康和回校上課的安全。減少與家庭成員以外的人士接觸，會是一個有效的法方。特別是在下周的勞工假期間。

當提到學生在學校的安全時，公共衛生主任根西指出，許多學區都會盡量發揮創意，為學生創造安全的環境。午餐時段是學校面對的最大問題之一，波特蘭學區在開學首6個星期將午餐改在戶外進行；另有學校會用盡用校內的空間，確保學生在用膳時能保持有足夠的距離。

另外，遇有職員或學生出現新冠病徵時，衛生官員已定出協助學校處理的方法。並在初高中學校設有快速測試，唯卻未有設下由面授教學轉到混合教學，或遠程教學的門檻。

為保護學生和教師，州長已設有口罩令，和強制教職員接種疫苗。至於會否考慮強制12歲以上學生接種疫苗，州長辦公室表示暫未有積極考慮，但專家認為，這是州政府，甚至是一些學區的未來方向。

上星期，已有學區因確診病例仍在不斷上升，宣佈推遲開學日期，亦有學區宣佈全校改在線學習，直至疫情轉趨緩和為止。

截止周三（9月1日）全州累計有279,086宗確診病例，3,221人死於新冠病。