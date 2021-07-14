行李遲到 航空公司要退款

（綜合報導）運輸部將提議，如果行李沒有盡快交到乘客手上，航空公司須退還托運行李的費用。這建議在經過漫長的法規制定過程後獲得通過的話，除了退回行李費外，還要求航空公司退還未能提供服務的額外費用，如航班上的上網費等。

這項建議將在日內提交立法，獲批後可能由明年夏天生效。

一位部門官員表示，該機構將在未來幾天內發布該提案，並可能在明年夏天生效。

建議中提到，如果航空公司未能在乘客的美國航班降落後12 小時內或國際航班降落後25小時內交付行李，將要求向乘客退回行李托運費。目前的規定，航空公司只在行李丟失時才要退款，但要支付乘客因行李嚴重延誤而要花的額外“合理”雜費。

據一位不願透露姓名的交通部高級官員，行李費提案是拜登政府根據總統即將簽署的一項行政命令制定的多項航空消費者法規中的第一個。該官員表示，該命令旨在促進競爭並賦予消費者更多權力。

航空公司消費者組織Travel Fairness Now的執行董事埃本霍克(Kurt Ebenhoch)稱行李費退款是“運輸部需要採取惠及消費者行動的長長清單中的一項目”。他說，優先考慮的包括對與疫情相關的取消進行退款，制定更嚴格的規定，讓有小孩的家庭坐在一起而無需支付額外費用，以及提高航班時間表和票價的透明度。

全國消費者聯盟副總裁約翰·布雷亞特(John Breyault)表示，交通部長皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)似乎比特朗普政府期間擔任該職位的趙小蘭(Elaine Chao)更關注消費者問題。但他希望拜登政府能夠更快地採取行動。

去年，超過100,000名消費者就航空公司服務向政府投訴。退款是最大的抱怨，多數聲消費者指航空公司拒絕因疫情大流行而取消行程的消費者退款。運輸部正在尋求對加拿大航空公司處以2,550萬元的罰款，但尚未就取消航班的退款對其他航空公司採取行動。

根據運輸部的數據，在2019年，即大流行前一年，乘客向美國航空公司支付了57.6億元的行李托運費。去年，由於大流行，出遊民眾大幅下降，行李托運費降至28.4 億元。這數字不包括隨身行李的費用。

一路以來，乘客幾乎可以在任何航空公司托運一兩件行李而無需支付費用。 在 2008年金融危機導致的旅行不景氣期間，情況開始變化。現在，除了西南航空外，大多數美國航空公司甚至對單件行李收費，除非乘客選購貴價機票或用航空公司的信用卡支付機票，就可免收行李費用 。

過去兩年，美國航空（American Airlines）在托運行李費方面有20億元進賬，其次是達美航空和聯合航空，各約15 億元。由於規模較小，包括Spirit 和Frontier在內的廉價航空公司，雖然他們的行李費收入較少，但從費用中獲利比例較高。