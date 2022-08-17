蟹粉注意！新例將綠蟹捕捉量提高三倍

（本報綜述 王星編譯）俄勒岡州魚類和野生動物委員會頒布新法規，允許在俄勒岡州海灣及入海口處捕捉綠蟹限量，由原來的每人每日袋裝10只提高到35只，比原捕捉量提高了3倍。

增加捕捉量的目的，是要控制綠蟹這種快速繁殖的甲殼類水生動物，避免與本地螃蟹爭奪食物。

俄勒岡魚類和野生動物海洋資源貝類項目負責人萬斯表示，綠蟹並非適合低溫中生存，但近年來隨著海洋溫度變暖，給綠蟹營造了極佳的生長環境，因此數量急劇增加。綠蟹是可以食用的，只是體積較少，較難清理。但這對中國人來說，將其變成一道味美的菜式絕無難度。

在捕捉時，如何正確分辨歐洲綠蟹，以免出錯，萬斯對綠蟹的外表特徵作了說明，綠蟹的外表是一個扇形狀的殼，兩側各有五個刺，兩眼之間有三個凸起的圓形。頭比珍寶蟹和紅岩蟹要小得多，從水裡出來時並不總是綠色的。萬斯提醒說，幼年的珍寶蟹和本地蟹看起來很像在岩石潮水中的綠蟹。他建議捕蟹者在捕撈之前先看清楚綠蟹的照片。

萬斯表示，新規定還解決了捕捉中經常遇到的問題。比如，人們在捕撈珍寶蟹時，如果限額是10只，那麼多捕了一隻綠蟹，就違反了袋裝限額。而且綠蟹屬於管制物種，因此將多餘的綠蟹放回水中是違法的。新規定則解決了這個難題。

為遏制綠蟹過量增長的問題，華盛頓州長英斯利也於近日發布了類似的捕捉緊急命令。