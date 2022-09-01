虛假銀行短信和電話泛濫 總檢察長鄭重告誡：不要回復！

（本報綜述 王星編譯）俄勒岡州司法部在近期收到的報告中，有關涉嫌以銀行短信和電話進行詐騙案件佔了多數。司法部長羅森布魯姆告誡：「不要回復這些虛假電話和短信，因為這都是騙局！」

通常這些騙局會有兩個模式，一個是發送一條短信，暗示收訊人的帳戶已被更改，並提及電話號碼、電子郵件或密碼。 如果收訊人沒有提出此請求，它將引導撥打一個查詢號碼；另一形式則是發送問題，詢問您是否在某一日進行大筆購買和消费，要求回答「是」或「否」。

「如果你作出回應，騙子會想盡辦法說服你，他們以你的銀行的電話號碼發出訊息，要求你提供你的個人信息，比如你的帳號、密碼甚至社會安全號等。民眾一旦向他們提供了這些信息，你的賬戶就可能被洗劫。」司法部長羅森布魯姆說。

身為俄勒岡州司法部長，·羅森布魯姆日前就曾收到騙子的信息而差點上當。因此，她以親身經歷強調，在任何情況下，都不要相信聲稱來自銀行或其他金融機構的來電或信息，銀行不會發出這樣的電話和短信。

如果您收到看似來自銀行的短信或電話，聲稱您的帳戶已被盜用，請在確認存在問題之前不要回復。更切勿將個人信息提供給未經證實的來電者。如果來電者說是您的銀行、有線電視提供商或公用事業公司，請不要向他們提供您的個人信息來「驗證」您的身份。掛斷電話，找到銀行、有線電視提供商或公用事業公司的電話號碼，然後打電話證實。

為增強防詐識別能力，司法部消費者保護團隊製作了以下鏈接內容，可供參考：https://www.banksneveraskthat.com。如萬一不慎中招，請立即通過www.oregonconsumer.gov在線向俄勒岡州司法部提出投訴報告，或致電：1-877-877-9392，並要求郵寄提供投訴表。