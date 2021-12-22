蘭蘇園虎年迎新春 元宵花燈門票開售

（本報訊）金虎年將至，蘭蘇園宣布虎年元宵燈會門票開售。每年這項活動均受到遊客的熱烈歡迎，若想在花園的燈火燦爛中迎接新春，可要趁早上網訂票。

蘭蘇園每年均會舉辦多姿多彩的春節慶祝活動，在明天虎年的新春期間，2022年2月3日至13日間舉辦八場元宵燈會。遊客可再次夜遊花園、在張燈結綵的中國花園內盡賞燦爛景致。

花園執行總監Elizabeth Nye表示，春節及元宵是華人世界中的重要節日，也是蘭蘇園每年最為重視的傳統慶典。今春的元宵燈會除了漂浮於花園湖上的大型龍鳳花燈外，更邀請了砵崙李氏公所的舞龍隊獻上難得一見的夜間舞龍表演。絕對會讓一家大小都嘖嘖稱奇。

蘭蘇園的宗旨是在培育一個祥和美好的桃花源，讓來自四面八方的訪客能在深遠的中華文化浸淫、學習、進而受啟發：「希望華人社區的朋友能在新春之際造訪蘭蘇、觀舞龍、賞花燈，在火樹銀花間迎接虎虎生風的新年。」

2022年蘭蘇元宵花燈由2月3至6日，10至13日共八場夜間節目，門票由$20-45不等。門票線上發售中，訪客須戴口罩入場。門票場次有限，即早於蘭蘇園官網訂購，以免向隅。www.lansugarden.org/LanternViewing