蘭蘇園喜迎25週年 計劃擴建打造文化交流新地標

（波特蘭訊）隨著蘭蘇園迎來25週年，園方宣布將進行擴建計劃，進一步提升園區功能，並擴大社區文化交流空間，讓更多民眾體驗中國文化的魅力。

此次擴建計劃將位於波特蘭老城區第24街區（Block 24），即西北Flanders街與Glisan街之間的地段，新增教室、會議室、藝術展覽館、示範廚房、宴會廳及表演空間，戶外區域則規劃綠化廣場、溫室與園林，為遊客和社區提供更多文化體驗與學習機會。

蘭蘇園執行董事伊麗莎白·奈伊（Elizabeth Nye）表示：「自開幕以來，蘭蘇園一直是波特蘭的重要文化地標。這次擴建將進一步提升我們的服務能力，不僅可接待更多遊客，還能提供更完善的學校團體活動空間，並展示中國文化及亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）社群的歷史與藝術。」

目前，園方已聘請ZGF建築事務所建築師吉恩·桑多瓦爾負責概念規劃，並與波特蘭市政府下屬的繁榮波特蘭（Prosper Portland）機構協商，同時啟動公私合營的資金募集計劃，以確保擴建順利推進。

作為波特蘭市的文化瑰寶，蘭蘇園每年吸引超過10萬名訪客，並與200多個社區組織合作，策劃各類文化活動。奈伊強調：「蘭蘇園不只是花園，更是文化交流與社區凝聚的場域。我們期待這次擴建能進一步促進文化傳承，讓這片土地成為波特蘭的重要文化交流中心。」