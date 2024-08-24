蘇州園林代表團訪問波特蘭 舉辦「蘇州古典園林藝術展」 州參議員德蒙布羅出席開幕式

（本報記者俄廣才攝影報導）應波特蘭蘭蘇園邀請，以蘇州市園林和綠化管理局局長曹光樹為團長的蘇州園林代表團一行，於日前抵達波特蘭進行友好訪問。代表團成員有：蘇州市虎丘山風景名勝區管理處主任孫劍鋒，蘇州市留園管理處主任羅淵，蘇州市拙政園管理處主任薛志堅，蘇州市獅子林管理處主任張婕等。

8月17日上午，蘇州園林代表團在蘭蘇園舉行了「蘇州古典園林藝術展」。

俄州資深參議員邁克爾 德蒙布羅（Michael Dembrow），波特蘭市政府國際關係部主任奇多 德利瓦約（Chido Dhliwayo），蘭蘇園園長伊莉莎白 奈（Elizabeth Nye），俄勒岡中國理事會主席藍進、副主席應書琪、秘書長张善博、文化與教育委員會主席陳曦真，波特蘭蘇州姊妹協會會長羅伯特 福睿澤（Robert J Fraser），及蘇州園林代表團成員等各界嘉賓五十餘人出席了開幕式。

蘭蘇園園長伊莉莎白 奈，州參議員邁克爾 德蒙布羅，蘇州市園林和綠化管理局局長曹光樹先後致詞。 蘭蘇園園長伊莉莎白 奈在開幕式上致歡迎詞

蘭蘇園園長伊莉莎白 奈對代表團一行的來訪及舉辦蘇州古典園林藝術展表示熱情歡迎。她說：「長期以來蘇州對蘭蘇園的支持一直是非常重要的」。伊莉莎白 奈表示，2023年在蘇州與網師園共同簽署了《深化姊妹園交流與合作諒解備忘錄》，我們非常享受這種合作關係。

州參議員邁克爾 德蒙布羅致賀詞時表示，2023年帶領俄勒岡中國理事會代表團在蘇州訪問時，見證了蘭蘇園與蘇州網師園簽署合作備忘錄，體現了美中兩座「蘇州園林」之間加深園林文化友好合作、交流互鑒的特色與價值。

「蘭蘇園落成二十多年來，已成為波特蘭標誌性的、極具中國園林特色的旅遊景點。促進了波特蘭與蘇州、俄勒岡與中國之間的文化交流，推動了兩地之間友好關係持續深入地發展。」德蒙布羅說。

蘇州市園林和綠化管理局局長曹光樹在講話時表示，波特蘭蘭蘇園的管理工作做得非常到位，值得我們學習。舉辦本次「蘇州古典園林藝術展」就是合作備忘錄中的一部分。我們還將繼續在培訓研究、植物栽培和文化推廣等領域與蘭蘇園進行深入合作。

在來賓們熱烈地掌聲中，蘭蘇園園長伊莉莎白 奈，州參議員邁克爾 德蒙布羅，蘇州市園林和綠化管理局局長曹光樹共同為「蘇州古典園林藝術展」開幕進行剪綵。 蘇州古典園林素有「花園城市」之稱，是中國江南地區私家園林的傑出代表。這些庭園以自然山水為藍本，由假山、水池、花草樹木、建築等組成，融合詩詞、繪畫等藝術手法，營造出自然多變的美感。

蘇州園林歷史之悠久、藝術之精湛、影響之深遠，代表了中國庭園藝術的最高成就。這些園林在中國乃至世界園林發展史上都佔有不可取代的地位。 1997年及2000年，拙政園等九座蘇州古典庭園被聯合國教科文組織列為世界遺產，成為全人類的文化遺產。

本屆「蘇州古典園林藝術展」以文字與圖片相結合的方式，向觀眾展示了具有東方特色的蘇州古典園林藝術及其悠久的歷史。

據蘇州市獅子林管理處主任張婕介紹，蘇州古典園林將持續加強與蘭蘇園的聯絡與溝通，增進網師園與蘭蘇園的「姐妹園」情誼。

2025年是蘭蘇園建園25週年，蘇州園林將邀請蘭蘇園管理人員與園藝技術人員訪問蘇州，就盆景修剪、養護等園藝技術進行交流。並陸續舉辦兩園互展、文藝演出、互動體驗等豐富多彩的交流合作活動。

據了解，包括蘭蘇園在內，目前為止世界各地已有46座城市先後建立了蘇州古典式園林。