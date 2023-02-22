藥物過量致死危機加劇  紅色計劃望能將解毒劑普及

隨著毒品芬太尼和阿片類藥物充斥著波特蘭市，並且有越來越多人死於藥物過量，類鴉片解毒劑納洛酮(Naloxone，商品名Narcan)是對抗全國藥物過量危機的重要工具，本市有有心人士正在積極應對的危機，並自發將這解毒劑發到有需要的人手中,並首先以酒吧和餐館為對象。 他們稱這為『紅色計劃』（Project RED)。

計劃名稱的RED三個字中，R是代表reduction即減低，E是代表education教育，D是代表distribution分發。這項目的發起人維爾斯普（Ellen Wirshup）積極將解毒劑運送到波特蘭各區，希望更多人了解這種救命藥並接受培訓如何使用它。

目前維爾斯普正與專協助成癮人士的非營利組織Alano會合作，將Narcan和心肺復蘇包等用品帶到餐館和酒吧、娛樂場所甚至學校，希望提高人們對阿片類藥物的認識，知道過量服用時會出現那些症狀，並且能及時採取行動。

維爾斯普表示，他在不同地點，包括波特蘭公立學校合作，如街角有人服食了過量藥物，附近總有一些合作地點，只要有需要的人敲門就可獲得解毒劑。

首家參予『紅色計劃』的是一家位於西北23街的酒吧，員工們均接受過訓練，懂得正確地使用Narcan。該酒吧的東主表示，參予這計劃並備有這解毒劑是一個明智的選擇。他說：“這不是我們想要用的東西，但知道我們這裡備有它是很重要的，因為如果我們要挽救哪怕只是一條生命，那就已經是最重要的。”

維爾斯普說就曾因為藥物濫用和藥物過量而失去了所愛的人，她想為自己和他人創造一個安全的環境，並從尋找防止藥物過量等解決方案開始。而這一份工作使她帶著這些回憶。

『紅色計劃』正尋求與更多場所和公司合作，有興趣的，可在線申請https://projectredinitiative.org/，同時她們亦接受有心人士的捐款。

2021年全國的藥物過量危機奪走10萬7000人的生命，大部分案例涉及芬太尼及其他強力非法合成類鴉片藥物的使用。