蒙大拿州能源組織告波特蘭市 訴訟稱波市“故意歧視當地用戶”

(本報綜述)蒙大拿州正與數家能源組織聯手起訴俄勒岡州波特蘭市，指控其封鎖新能源基礎設施，並涉嫌歧視城外的燃料用戶。

訴訟由蒙大拿州共和黨總檢察長奧斯汀·克努森上周二向波特蘭地方法院提出，稱波特蘭市目前的政策阻止通過其邊界運輸燃料, 又禁止建設和擴建可用於出口燃料的交通基礎設施, 這做法是故意歧視蒙大拿州的用戶，不合理地增加州際貿易的負擔，干擾多式聯運/鐵路運輸，並且將導致“該市以外的最終用戶的燃料供應不足，導致價格上漲和燃料短缺，對該州造成無法挽回的傷害。

訴訟稱：“法規修正案全面禁止整個波特蘭市建設新的燃料出口基礎設施，這包括根據州和聯邦法律指定為清潔或可再生能源的燃料。“因此，修正案截斷了蒙州過渡到更清潔和可再生燃料所需的基礎設施，阻止了更現代、更安全的設施的建設，並凍結了地震液化區內已有數十年歷史的大樓”。

克努森稱波特蘭的政策是“虛偽的”和“短視的”。

克努森在一份聲明中說：“美國的能源獨立，對國家的安全和經濟福祉至關重要，它依賴可靠的基礎設施將產品運送給消費者。” “波特蘭政府特意地阻止新的和擴展的基礎設施，以實現其出於政治動機的‘氣候行動計劃’。此外，波特蘭虛偽的政策阻礙了蒙大拿州的工業和工人將能源產品推向市場，同時試圖保護該市市民免受其短視行為的後果。”

根據公佈這宗訴訟的新聞稿，波特蘭是“能源分配的重要的交通樞紐，當地擁有深水海港、鐵路樞紐、卡車配送以及石油和天然氣管道，包括連接華州普吉特煉油廠的400英里奧林匹克管道，以及擁有十個石油輸送點。”

訴訟中的原告是總部位於華盛頓的蒙大拿州能源公司Christensen, Inc.，以及非營利組織西部能源聯盟、太平洋丙烷氣體協會和愛達荷州石油營銷商和便利店協會。

原告正在尋求禁令，禁止波特蘭市執行這些政策，他們認為這些政策違反了美國憲法的潛在商業條款、外國商業條款和正當程序條款。

波特蘭市位於太平洋西北部的石油和燃料運輸中心——有一條管道將石油輸送到西雅圖的煉油廠，並輸送到將燃料運往國際或國內使用的船舶。 這是指運油火車經過波特蘭，而石油主要儲存在威拉米特河附近的一個設施中。波特蘭立例管制新的和擴展基礎設施，因為研究表明波特蘭位於大規模地震帶中，地震發生會令土壤惡化，從而會將所有石油洩漏到河流中。