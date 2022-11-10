蒂娜·科特克當選　民主黨幸保州長席位

（本報綜述）周三上午，《俄勒岡人報》將蒂娜．科泰克（Tina Kotek）稱為預計勝出的州長。

截至週三上午11 點30 分，科特克以近30,000 張選票領先共和黨挑戰者克里斯汀·德拉贊（Christine Drazan）。德拉贊的競選團隊仍未認為競選失敗，在中午後不久發表聲明：“我們感謝成千上萬的俄勒岡人在這場歷史性的選舉中表達了自己的意見。我們將繼續監測收到的選票，期望能拉近得票的距離。”德拉贊仍期望，在點算所有遲來的選票後，仍有機會反敗為勝。

截至週三下午3點，統計的部分回報顯示科特克獲得了46.2%的選票（684,336張），而共和黨人德拉贊獲得了44.3% 的選票（656,655張）。 無黨派的候選人約翰遜（Betsy Johnson）以8.8% 的得票率宣佈落選。

科特克在今次的選舉中，與來自眾議院共和黨少數派前領導人德拉贊的競爭非常激烈，得票數一直相當貼近。 在選舉前的幾週內，民意調查顯示兩者的差距在一個百分點之內。

科特克勝出成為下任州長，實在是贏得不易，民主黨雖然在俄勒岡州擁有龐大的政黨註冊優勢，但今年由於選民對無家可歸、暴力犯罪和政府項目和服務交付乏善可陳等問題感到沮喪，使科特克面臨著強大的阻力。

現任州長凱特．布朗的全國最低支持率也被廣泛認為拖累了科特克贏得選民的能力。為了與布朗州長保持距離，科特克多次透過辯論和廣告中批評州長。科特克還要與前民主黨人，但今次卻以無黨派身份出戰的約翰遜競爭。民意調查顯示，約翰遜吸走的民主黨選民多於共和黨人。

科特克的勝出，讓民主黨在俄勒岡州執政長達40年的政策得以延續下去。

科特克曾表示，如她獲勝出，她將貫徹民主黨在立法機關通過但尚未實行的法案，例如有關家庭和病假的計劃， 這計劃較原來推出時間遲了八個月，令工人損失了高達4.53 億美元的福利。

這位擔任州議院議長已有一段長時間的科特克還承諾，要求學區承擔更多責任，把2019 年通過的營業稅法案，為學校每年大約10 億美元的新資金造出成果。

根據州競選財務記錄，在競爭激烈的州長競選中的總支出已打破了之前的記錄，達到6,840 萬美元。

據報導，截至週三下午，特拉贊籌集了2,250 萬美元，花費了2,230 萬美元。 她從企業和耐克聯合創始人菲爾奈特那裡獲得了大量資金。

科特克則同一時期籌集了2,910 萬美元並花費了2,840 萬美元。工會是她的最大捐助者。

約翰遜籌集了1,750 萬美元，花費了1,770 萬美元。