萬百燈泡的奇蹟 – Victorian Belle夢幻聖誕園 孔雀街聖誕燈飾今年重開



每次看到漂亮啲聖誕燈飾總是會令人心花怒放，並且感到這所世界充滿希望。

今次再介紹您一個維多利亞式的夢幻聖誕樂園。Victorian Belle是本地一個有名的活動場地，這是一座屋建於1885年，維多利亞式設計的房屋，每年到12月，整座房屋內外，掛上超過100萬個聖誕燈泡，閃耀的燈光加上無數漂亮的裝飾，搖身一變，成了一個聖誕仙境。屋內的建築特色更讓參觀的遊人仿如置身在20年代，懷舊的的情懷中。

Victorian Belle的聖誕活動被稱為「萬百燈泡的奇蹟」。除了燈飾外，現場更有美食和美酒供選購，讓觀眾可邊吃邊欣賞不同團體的音樂表演。

開放時間：12 月12-23日，下午4時半至9時；

24日，下午4時半至7時半

特別活動：12日和19 日：聖誕老人到場，有兒童手功時間

12日和17-18日：有合唱團獻唱聖誕歌

地址：1441 N McClellan St, Portland, OR 97217

網址：www.https://victorianbelle.com/holiday-belle/

門票：成人 $12，兒童（5-11歲）$5，

學生（12-18歲）及65歲以上$9

購票：https://www.eventbrite.com/e/holidays-at-the-belle-tickets-208281996057

每晚每個時段的入場人數有限，入場觀眾須出示接種疫苗證明和戴口罩。

另外，波特蘭的聖誕傳統－孔雀街聖誕燈飾今年重開。

孔雀街（Peacock Lane）的居民，每年聖誕節都會將自己家門佈置起來，吸引遊人到來欣賞，這是這條街已有100年的傳統，每家的聖誕佈置都不一樣，有合唱團現場唱誕歌，也有馬車載遊人參觀，每年這裡一帶的交通都非常擁塞，市民更喜與家人朋友步行欣賞。不少波特蘭人表示，每年未到過孔雀街，聖誕就過得不完滿。

去年因疫情關系，孔雀街的屋主暫停展示燈飾一年，今年決定重開。但要留意，只會讓汽車進入，取消步行欣賞燈飾，屆時會有人在場指揮交通。

開放時間：12月15日至31日－晚上6時至11時

地址：位於Stark 街及Belmont 街之間，在39街以東下一條街

網址：peacocklane.org