萃勝工商會春宴    高朋滿座  歡樂滿堂

（社團來稿）二月十一日星期六早上有一點寒冷，但在接近中午時，太陽冒出燦爛的陽光，暖暖的溫和了那早上的寒冷，好像是對萃勝工商會的祝福，給我們春宴大好日子的賀禮。當日程序緊湊……接待了全美西岸的各總，支會倱仲，稍進簡便午餐之後，吉日良辰，進行奉神儀式，由總會元老團主席池洪湖帶領總會正副總理黃楨祥，劉源凱，砵崙支會正副會長容鈞武，劉錦強暨各總支會元老，會長，顧問等齊集神廳，拈香恭迎英明神武關聖帝君，五方神靈，先賢先友等，恭奉三牲寶帛，香茗純釀之後鳴炮結束，同人互相祝賀。

下午自由活動，有促膝談心，互道因疫情關係，三年未見的思念，有速往購物中心享受俄州免稅的優惠，更有組團探訪近距離的名勝古蹟，或是風景秀麗的景點。

夕陽西下，華燈初上，晚宴的帷幕亦緩緩的拉起……會場掛著紅紅火火的大燈籠，散發著一鼓喜慶的吉祥，舞台正中掛著雄獅會旗，左，右亦分別懸掛著中，美國旗，春節聯歡晚會的橫幅高高的卦在舞台中央頂端。

司儀邀請賓客就座但卻要求140多位的砵崙會眾起立，鼓掌熱烈歡迎賞面光臨的每一個在座嘉賓，跟著中美國歌，宴會正式開始，首由粵聲音樂社師傅們奏出傳統吶哨，鑼鼓的”大開門”，在砲竹聲下，李氏獅隊也隨著鼓樂，節奏跑入會埸，點頭致敬地步向舞台，由中華人民共和國駐舊金山總領事館領僑處主任王一鳴和砵崙正副主席容鈞武，劉錦強陪伴下主持採青活動;瑞獅賀歲結束致詞環節開始。首由容鈞武會長致歡迎詞，他熱烈歡迎每一位貴賓到來臨，癸卯是兔年，兔子代表溫文，聰明善於發掘創新，猶如我國，愛好和平，願廣結天下，共赴大同;科技，軍事更是從沒有到超越，但是我們愛好和平，從不侵犯他人，所以我們是世界上大部分國家的朋友。繼續由中華人民共和國駐舊金山總領館僑領處王一鳴主任致詞：鼓勵我們積極溶入主流社會，改善中美目前較為緊綳的關係。跟著是嘉賓介紹，由溫紹儉和余建華主持，接下來捐贈年儀予本地團體，包括中華學校，粵聲音樂社，李氏獅隊，粵劇藝術中心等，感謝他們努力承擔著中華文化的傳承，最後由砵崙副會長劉錦強致答謝詞，他感謝每位在座的賞面光臨，希望大家盡情的歡樂今宵，有一個愉快的晚上。

嚴肅的過後，是歡樂的文娛活動，由溫紹儉主持，節目豐富，開埸由本會婦女會支組成的歌舞隊唱跳一首”歡樂年年”，砵崙歌王陳炎宏的”男兒當自強”，粵劇藝術中心甄會韶主席的傾力表演，一時間，歌聲，舞蹈，美酒，佳餚，歡聲，笑語充滿了整個會埸，洋溢著的是喜氣歡樂，當享用最後的一道菜後，雖然捨不得，但仍然要道別，説一聲再見，晚安。為一個節目環環相扣的一天，劃下了完整的句號，我們明年見!

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