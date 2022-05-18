華裔候選人黃大綱高票當選都會局第六選區議員

（本報訊）今年的初期選舉已於周二晚結束，華裔社區倡導者黃大綱（Duncan Hwang）在周二晚已落實當選為都會局第六選區議員，他非常感謝社區和一路支持他的人士，包括競選活動的義工團，以及捐款支持的社會人士。Duncan說：沒有您們的支持，我不可能走到這一步！」

雖然在周二晚的點票率只有25%，但Duncan以得票率67%，正式宣佈當選為都會局第六選區議員。

Duncan在接受本報採訪時表示：在俄勒岡州，從來未有一位像他一樣關心華人社區的民選官員。今次當選後，Duncan表示他將優先處理以下的社會問題：

一．應對房屋及露宿者危機

他會確保建造更多房屋，會特別聚焦加速區內的垃圾清理工作。他說，我們需要有更多為亞裔長者而設的公寓。他亦確保本區會優先獲得解決露宿者問題的資源，並與此同時為露宿者創建一條通往永久住屋的途徑。

二．他會繼續為82街，即他的選區服務，致力改善區內的交通安全，並增加公交車的載客量。他特別提到載客量非常高，行走82街的72號巴士。

三．創造就業機會

在未來將有很多的基建工程，而當中都是高薪的工作。亞裔人士在該行業的代表性確實不足，因此他將致力於為我們的社區創造新的就業途徑。

早在去年10月，憑著過去在翡翠區的工作經驗，Duncan已被委派代替因健康問題要提早退休的第六選區議員Bob Stacey，今次Duncan參選是希望能繼續他目前的工作。

自從去年底被委任擔任都會局議員後，一向了解社區情況的Duncan就馬上在大家關注的問題上著手。首先是清理垃圾：Duncan提到，疫情前，要清走非法被棄置的垃圾最少要等72天，目前他已成功將時間縮減到2至4天。由2022年初至今，都會局共清走超過1,400個垃圾堆積點，平均每天收集3噸垃圾。Duncan說，清理垃圾的人手已增加了一倍，估計大家將會在今夏見到成績。第二是無家者問題，Duncan表示，在過去幾個月，都會局增加了1,600個床位，並幫助了17,000名人士，他目前正推動加快行動，相信在未來數個月內將有更明顯的改善。

在參選之前，Duncan一直在亞太裔聯盟工作，目前是該組織的聯席董事，期間Duncan一直與多個政府部門的官員緊密合作，為翡翠區爭取資金，協助區內小企業家的經濟發展、建造廉租屋，以及改善街道安全等工作。他亦座席於都會局的多個委員會，倡導為廉租房、區域公園和交通投資項目撥款。今天大家見到翡翠區的改變，就能見證他的努力。

近期波特蘭市政府宣佈接收82街，Duncan是背後的其中一位推手，要求州議會通過撥款改善82街，最終促成市政府願意接收82街。

黃大綱，Duncan是一名心繫少數族裔社區的華裔民主戰士，今次他的參選得到很多政府官員和本地團體的背書和支持。