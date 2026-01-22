華盛頓西南地區一消防局長涉嫌性情4幼童

（本報綜述）華盛頓州西南部太平洋郡（Pacific）伊爾瓦科（Ilwaco）志願消防局長Jeffrey S. Archer（43歲）近日被控37項兒童性犯罪重罪，涉及4名年幼男孩。據法院文件，Archer涉嫌在2013年至2019年間，利用幫忙照顧孩子的機會，在其位家中，對當時年僅2歲、6歲、7歲及8歲的男孩進行性侵或強姦。

太平洋郡警長辦公室於2026年1月9日逮捕Archer，並將其收押於太平洋郡監獄。他面臨的指控包括：兒童強姦、兒童猥褻、散佈未成年人性暴露影像和持有未成年人性暴露影像。

其中部分罪名若定罪，可能面臨終身監禁。Archer於1月16日在法庭上對所有指控表示「不認罪」，目前以50萬美元保釋金羈押中。

據受害者陳述，其中一名男孩表示，2019年期間，他每週末都被Archer性侵長達5個月。Archer不僅提供大麻和酒精作為「交換」，還拍攝受害者的性暴露照片。另有證詞指出，Archer曾同時對兩名男孩進行性侵。警方文件顯示，Archer目前與其中一名已滿18歲的受害者維持「親密關係」。

Archer自2021年起擔任伊爾瓦科消防局兼職局長，2023年11月轉為全職。市府行政官Holly Beller表示，Archer已被置於行政休假，由臨時局長接替。

這起案件最令人不寒而慄之處，在於加害者正是社區中深受信任的「消防英雄」與「熟人保姆」。在小鎮如伊爾瓦科這樣的地方，人們往往將孩子託付給鄰里或公職人員，卻未料到權威與親近竟成為最致命的掩護。信任一旦被濫用，傷害不僅是身體，更是對整個社區安全的深刻打擊。這再次提醒家長與社會：保護兒童，不能只靠「感覺良好」，而需建立更嚴格的審核機制與警惕意識——尤其當對方是「大家認識的好人」時，更不能掉以輕心。