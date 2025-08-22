華盛頓縣監獄超員 逾2100人提前獲釋

（本報綜述）位於希爾斯伯勒（Hillsboro）的華盛頓縣監獄，正因容量不足與人力短缺陷入前所未有的危機。縣檢察官凱文·巴頓對外警告，僅今年前八個月，已有超過2100名囚犯被迫提前釋放，數字遠超過過去兩年全年總和。

縣檢察官巴頓指出，華盛頓縣監獄名義上設計容量為572個床位，但多年來受制於人員不足，加上正在進行的建設工程，實際可運作床位已縮減至僅388張，這對於擁有近60萬人口的華盛頓縣來說「嚴重不足」。他直言：「這個容量對於我們這樣規模的縣來說完全不夠。」

據統計，今年1月至8月，縣府共提前釋放2100多名囚犯，數量是2023年（813人）與2024年（717人）的兩倍以上。由於監獄長期爆滿，警方經常無法將涉案嫌疑人收押，只能選擇開立刑事傳票，要求他們30天後到庭應訊。但巴頓表示，問題在於「大量被傳票通知的人根本不會出庭」。

2024年，華盛頓縣共有逾1.1萬人未出庭，與前一年相比增加了42%。巴頓強調，這不僅讓司法系統陷入困境，更對社區造成潛在威脅。他說：「當監獄沒有空間羈押這些人，他們很快就會重返社區，許多人再度犯罪，或者完全不出庭，這讓體系更加堵塞。」

目前，華盛頓縣監獄在人均容量上已是全州人均最小的縣級監獄。這使得檢察官與執法部門普遍擔憂，長期下去將嚴重影響治安。

在本週向縣議員的簡報中，顧問公司提出研究報告，指出隨著人口增長，華盛頓縣到2055年需要近千個監獄床位，才能應付未來需求。該報告同時建議縣府應儘早規劃新監獄設施。

目前，縣府正考慮於2027年將興建新監獄的債券方案交由選民表決，若屆時獲得批准，計劃於2028年啟動建設工程，以逐步解決羈押空間不足的問題。

巴頓最後警告說，若不解決監獄超載的結構性問題，最終付出代價的將是社區與受害者。他直言：「我最大的擔心是，受害人報警求助，結果因為監獄沒空間而讓加害者被放回社區。這對受害人以及整個社區的安全，都是嚴重威脅。」