華盛頓縣污水局大肆公款吃喝引熱議

（本報綜述）俄勒岡州華盛頓縣政府轄下的污水處理機構清潔水務局（簡稱CWS）近日被揭發五年內花費超過44萬美元用於高層與員工餐飲開支，其中多次在知名餐廳大快朵頤，甚至還出現單次餐費高達225美元的紀錄，引發社區對公帑使用的強烈關注。

清潔水務局負責華盛頓縣約61萬人的污水與雨水處理業務，是全州第二大相關單位。儘管近期才剛調漲用戶水費4%，該單位卻在2019至2024年間，平均每月花費超過1.1萬美元公費請客吃飯。相較之下，波特蘭市與克拉克默斯郡同類機構同期餐費合計僅約11萬美元，顯見CWS支出之高。

記錄顯示，清潔水務局執行長谷口丹尼斯（Diane Taniguchi-Dennis）與營運長梁志傑（Jack Liang）在不到兩年內，至少55次共同用餐，餐費達5,100美元。他們最常造訪的地點包括 Reedville Café、越南餐廳Vivi’s及鼎泰豐，其中三次在鼎泰豐消費近600美元，享用排骨、小籠包、炒飯與甜點。

更令人側目的是，谷口丹尼斯年薪高達40萬美元，不僅為全州薪資最高公職之一，去年她還先辦理退休、後被重新聘任，不但可繼續領高薪，還能同時領取州公務員退休金，每年合計超過54萬美元收入。

「作為仰賴公費運作的單位，應以更高標準自律，這樣的花費讓人難以接受，」政府監督團體「俄勒岡公正政制協會」指出。

消息曝光後，清潔水務局雖未正面回應媒體提問，卻在兩週內迅速訂立首份本地餐飲支出政策，要求員工盡量自備餐食、會議避開用餐時段，僅在特定情況下才允許報帳聚餐，如退休派對、年會或外賓接待等。

不過該新政策未明確禁止「外出聚餐」報帳，僅表示將「視業務需求彈性處理」。清潔水務局發言人也坦言，媒體調查確實促使內部重新檢視花費政策。

清潔水務局雖為獨立特別行政區，但最終仍向華盛頓縣縣政委員會負責。對於餐費爭議，現任主席 拒絕置評。

前波特蘭環境服務局長迪恩·馬里奧特則批評：「我們以前的原則是，任何開銷都要敢讓新聞報出來。」他指出，主管聚餐應自費，才不失公信力。

當前通貨膨脹壓力與生活成本上升讓許多居民為水費調漲而抱怨連連，面對這樣的「大吃大喝」帳單，社區普遍反感：「我們繳的是水費，不是高層的午餐帳單。」