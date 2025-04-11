華盛頓縣污水局公款吃喝44萬 醜聞後承諾加強監督

（本報綜述）華盛頓縣污水處理局「清水服務局」（Clean Water Services）近日被揭發高層五年內動用44萬美元公款於差旅與餐飲開支，其中包括多次前往夏威夷參加會議，入住五星級度假飯店，以及在本地頻繁報銷高額餐費，引起社區強烈反彈與輿論譁然。

媒體報導指出，該局自2016年起設立一間在夏威夷註冊的保險子公司，局內高層每年藉此機會前往夏威夷開會，三年內的相關花費至少達到9.1萬美元。2023年，執行長谷口丹妮絲（Diane Taniguchi-Dennis）單次差旅便花費8,400美元，包括頭等艙機票與入住高級海濱飯店。除此之外，她在不到兩年內報銷本地餐費超過5,100美元，經常與其他高層共同用餐。

這一連串開支曝光後，引發民眾與官員批評。當地居民絲羅蒂雅克在董事會公開會議上抨擊這些行為令人難以接受，並批評該局所謂的改革政策「缺乏力度」，並質疑讓谷口丹妮絲繼續負責監督改革，是「對社區的再次傷害」。縣議員樹麗絲也坦言：「我們失去了公眾的信任」，強調必須以公開與透明的方式來重建聲譽。董事會主席哈林頓則表示，這些開支「令人痛心」，並承認過去董事會對內部運作的監督不力。

為了挽回信任，董事會通過多項改革措施，包括聘請獨立審計員審查過去三年的差旅與餐飲開支，修訂差旅政策，禁止高層以公費在本地用餐，並要求執行長提出具體的社區信任重建計畫。此外，董事會還將審查成立夏威夷子公司的決策背景，並取得未來對其董事任命的審核權。

目前，清水服務局與其保險子公司尚未對是否繼續前往夏威夷出差做出回應。此事件是否會真正促成體制改革，仍有待社區與媒體持續關注。