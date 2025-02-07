華盛頓縣檢察官警告竊賊：盜竊將被起訴

（本報綜述）近日，華盛頓縣地區檢察官辦公室啟動了一項反盜竊運動，以「盜竊將被起訴」為主題，向零售犯罪分子發出強烈警告。這一信息已被印製在大大小小的廣告牌上，由檢察官凱文·巴頓親自送至縣內多家商鋪。

「這是一個強有力的聲明，是來自我們檢察官的正式承諾，讓盜竊者知道這裡的法律不容輕視，」商鋪店主傑夫·尼爾森表示，他將這個標誌張貼在店鋪入口處，作為對潛在竊賊的震懾手段。「這次運動的核心目的是讓社區看到，針對零售盜竊的打擊行動正在進行，」檢察官巴頓強調。「我們的目標是讓盜竊者三思而後行，減少犯罪行為。」

這項運動是華盛頓縣跨機構組織零售盜竊工作小組的一部分，獲得俄勒岡州政府提供的150萬美元補助金支持。資金將用於一系列反盜竊措施，包括：購置零售店停車場的監控設備；支付警察加班費，針對盜竊行為進行執法行動；在電視和社交媒體上發布公共服務公告，強調「盜竊將被起訴」。

此次運動還與俄勒岡州組織零售犯罪協會合作，為小型企業提供資金支持。企業可通過該計劃申請補助金，用於改善安全系統，例如安裝監控攝像頭和升級防盜措施。

商家如需申請寫有「盜竊將被起訴」的廣告牌，可通過電子郵件聯繫華盛頓縣地區檢察官辦公室的Stephen Mayer，提供您的姓名、聯繫方式以及商業名稱與地址。同時，對改善安全系統補助感興趣的商家，也可通過ORCA了解更多申請流程信息。