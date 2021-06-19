華盛頓縣加碼催谷縣民打疫苗

未有打疫苗的華盛頓縣縣民注意，您的縣政府再給您一個理由盡早去接種疫苗。

華盛頓縣昨天宣佈，該縣推出幸運大抽獎，向打了最少一劑疫苗的縣民送出10個1萬元現金獎，5個2萬元的大學獎學金給予年齡12至17歲的學生。抽獎日期跟州政府的一樣在6月28日。

華盛頓縣是本州其中一個疫苗接種率高的縣城，已有近72%的16歲及以上縣民接種了最少一劑，這等同於全縣人口有53%已是完全接種的。如根據專家所說，要有70%到85%完成兩劑接種，才能達到群體免疫，這就是說，還有一大段距離才真正到達群體免疫的水平。

報導指，有近372,000名12歲及以上的縣民，只要是打了一針，也不論在那裡接種，均有資格參加抽獎。除了那些在外州或在聯邦診所接種的，則需要在takeyourshot.oregon.gov登記該縣和州政府的大抽獎。

華盛頓縣政府額外加碼，利誘更多縣民接種疫苗，總成本要20萬元，這數目是從該縣從聯邦政府獲得的320萬元新冠疫情紓困金中撥出。至於收到430萬元的麥魯瑪縣和收到220萬元的卡加瑪士縣會否也考慮採取同樣的手法來提高接種率，仍是未知數。

華盛頓縣的疫苗接種點遍佈全縣，由藥房、醫療診所至大型接種場，如在比弗頓的Tektronix 公司內設的接種場，由周五起一直開放至7月2日，每天可為500人接種疫苗。

如果您是華盛頓縣的居民，應好好把握這最後的機會接種疫苗，除了可以保護自己和保護別人外，還有這樣多的贏大獎機會！