華盛頓縣兩男子專偷信件進行身份盜竊被捕

(本報綜述)近日，華盛頓縣警方逮捕了兩名涉嫌大規模郵件盜竊和身份盜竊的男子，他們利用偽造鑰匙從社區郵箱中盜取信件和包裹，其中一人已面臨多項身份盜竊及郵件盜竊指控。案件發生在Cedar Mill和Bethany地區，當地郵件投遞員於12月24日下午發現嫌疑人在西北Dellatorre街附近的社區郵箱作案後，立即報警。警方迅速追蹤到嫌疑人駕駛的白色斯巴魯Crosstrek，該車輛此前已多次出現在其他郵件盜竊案現場。

警方攔截車輛後，在車內發現了大量被盜信件和包裹，這些郵件可能涉及多起身份盜竊案件。目前，這些郵件已由美國郵政檢查員接管，並通知相關受害者。警方公布，24歲的布蘭登·魯默菲爾德和31歲的邁克爾·費舍爾分別被控郵件盜竊和身份盜竊罪，其中費舍爾還因多項其他罪名面臨起訴。

邁克爾·費舍爾的罪行尤為嚴重，他目前在穆特諾瑪縣面臨40項身份盜竊罪和7項郵件盜竊罪的指控。此外，他還涉及信用卡詐欺、持有入室盜竊工具等罪名，同時在華盛頓州因毒品持有和持武器襲擊案件被調查。此前，他於2023年因掐人致傷和攻擊罪被定罪，已有犯罪前科。警方表示，費舍爾曾多次逃避出庭，這使他成為一個高風險犯罪嫌疑人。

案件的曝光引發了人們對郵件盜竊和身份盜竊問題的關注。當局提醒民眾妥善保管個人信息，定期清理郵箱，並監控信用記錄，以防範身份盜竊風險。同時，若發現郵箱被破壞或郵件丟失，應及時聯繫警方。警方呼籲社區居民提高警惕，通過更換鎖定式郵箱等方式降低郵件盜竊的風險，並配合當局調查，以共同維護社區安全。