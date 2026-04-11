華盛頓廣場珠寶店遭砸櫃搶劫　嫌犯在逃

（本報綜述）位於華盛頓廣場商場（Washington Square Mall）的珠寶店周六傍晚發生一起持槍「砸櫃式」搶劫案，兩名嫌犯持武器迅速作案後駕車逃離，一度引發多個執法單位跨區追捕，最終逃入華盛頓州，目前仍未落網。

警方表示，案發於當晚約6時，地點為商場內的Kay Jewelers。兩名嫌犯分工明確，其中一人持槍，另一人則使用大錘猛砸展示櫃玻璃，迅速搶走珠寶後逃離現場。警方形容這是一宗典型的砸櫃搶劫案件。

據Tigard警方透露，嫌犯作案後駕駛一輛深色轎車迅速離開，期間未開槍，但行動極為迅速。目前警方尚未掌握被搶珠寶的具體數量與價值，也未公布嫌犯身份。

案件隨即升級為多部門追捕行動。來自華盛頓縣警長辦公室與波特蘭警察局的警力一路追蹤嫌犯車輛，從Tigard經市區進入波特蘭，再駛上5號州際公路向北逃逸。由於跨州執法限制，警方在嫌犯進入華盛頓州後停止追捕。

截至目前，兩名嫌犯仍在逃，案件仍在調查中。

值得注意的是，該商場過去也曾發生類似案件。2017年，另一家珠寶店曾遭三名嫌犯砸櫃搶劫，當時嫌犯逃跑過程被民眾拍下，並一度引發「疑似槍響」的恐慌。警方最終確認並未開槍，並成功在追捕後逮捕三名嫌犯。

分析人士指出，此類「快進快出」的珠寶店搶劫近年在全美多地頻繁出現，作案手法高度類似，警方呼籲商家加強防護措施，並提醒民眾在突發情況下優先確保自身安全。