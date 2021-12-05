華盛頓州發現3宗最新變種Omicron



華盛頓州健康衛生部官員今天（4日）表示，華盛頓州已確認了該州首三例 omicron 新冠變種病例。

據華盛頓衛生部稱，這些病例分別是在來自三個縣：Thurston, Pierce 和 King縣的兩男一女，年齡從 20 歲到 39 歲不等。

這三人的樣本是在 11 月 29 日至 12 月 1 日期間收集的，並在州內實驗室確認了這些病例。 有關患者病情的詳細信息並未發布。 華盛頓衛生部門表示，不相信這3宗病例有關聯，但患者有否外遊尚不清楚。

在新澤西州、喬治亞州、賓夕法尼亞州和馬里蘭州報告首例確診病例的第二天，馬薩諸塞州周六宣布了首例病例。密蘇里州周五報告了首例病例。在內布拉斯加州、明尼蘇達州、加州、夏威夷、科羅拉多州和猶他州也發現了該變種病例。

關於 omicron 仍有很多未知數，考慮到國際旅行已大部份回復正常的情況下，科學家們認為，在美國發現 omicron 變種是不可避免的，他們甚至認為新變種病毒可能在被發現之前已經在國內傳播。

冠狀病毒在不斷進化，但大多數突變都是無關緊要的。目前，科學家們正試圖弄清楚 omicron 是否比 delta 變體更容易傳播或導致更嚴重的疾病。他們還在研究當前的疫苗對它的作用如何。

俄勒岡州尚未發現有 omicron 變種病例。根據俄勒岡醫科大學的最新報告，全州各地的確診病例和住院人數持續下降，情勢太好，但omicron的出現，會否影響到本州目前相對較穩定的疫情仍是未知數。

研究人員估計，俄勒岡州只有大約 18% 的人未有接種疫苗，容易感染該病毒。 過去一星期本州的新冠死亡人數有增加，專家指出隨著住院人數減少，死亡人數亦會下降。